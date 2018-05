Ronaldinho naj bi se poročil z dvema ženskama hkrati

24. maj 2018 ob 10:59

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO

Brazilski mediji poročajo, da se namerava upokojeni brazilski nogometni zvezdnik Ronaldinho na istem obredu hkrati poročiti z dvema izbrankama-

Nekdanji član PSG-ja, Barcelone in AC Milana naj bi januarja letos za roko zaprosil dve ženski, Priscillo Coelho in Beatriz Souzo - in obe sta na poroko pristali, tako da obe že nekaj mesecev nosita enaka zaročna prstana. Ne le to, obe dekleti naj bi tudi "v harmoniji" živeli z Ronaldinhom v njegovi vili na obrobju Rio de Janeira, nogometaš pa naj bi obema vsak mesec nakazal 5.000 ameriških dolarjev "plače", ta denar pa lahko zapravljata po mili volji. Skupaj hodijo tudi na potovanja, zvezdnik pa naj bi jima kupoval tudi identična darila, da ne bi zanetil kakšnega spora med njima.

Poroka v troje naj bi potekala v njegovi vili in naj bi bila bolj skromen obred kot veliko slavje na očeh javnosti. Za glasbo naj bi skrbel Ronaldinhov sosed, priznani brazilski pevec Jorge Vercillo. A Ronaldinhova sestra Deisi je že javno dejala, da bratove poligamije ne podpira, zato je na avgustovsko poroko ne bo.

Obe dekleti prihajata iz mesta Belo Horizonte, v katerem je Ronaldinho igral za klub Atletico Mineiro.

Zvezdnik svoje nenavadne ljubezni nikoli ni javno komentiral, a dekleti ga vedno skupaj spremljata na različnih dogodkih. Marca ju je tako povabil s seboj na Japonsko, kjer je gostoval s svojo glasbeno skupino, pred dnevi pa je trojica skupaj obiskala brazilsko prestolnico, kjer se je Ronaldinho včlanil v desnosredinsko Brazilsko republikansko stranko (PRB). Ronaldinho naj bi si, podobno kot nekdanji nogometaš Romario, namreč želel politično kariero, a iz stranke že prihajajo namigi, da bi bil lahko njegov nenavaden življenjski slog velika ovira za volilni uspeh.

Ronaldinho je sicer januarja letos tudi uradno sklenil svojo bogato nogometno pot. Njegov brat Roberto de Assi Moreira je za brazilske medije takrat dejal: "Končal je. Verjetno bo po koncu svetovnega prvenstva priredil več poslovilnih zabav po vsem svetu - eno v Evropi, drugo v Aziji in tretjo v Braziliji."

