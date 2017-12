Rose McGowan nad "hinavsko" Meryl Streep in ženske, ki ostajajo tiho

Vojna proti Weinsteinu in preostalim hollywoodskim predatorjem

17. december 2017 ob 18:17

Los Angeles - MMC RTV SLO

Rose McGowan, ki je na čelu boja proti spolnemu nadlegovanju v Hollywoodu, ni nič kaj navdušena nad odločitvijo svojih kolegic, da bodo na prihajajoči podelitvi zlatih globusov v znak protesta proti spolnemu nasilju nosile črno.

Poleg Streepove, 68-letne hollywoodske veteranke, nominirane za vlogo v Spielbergovem filmu The Post, sta črno toaleto med drugim napovedali Jessica Chastain in Emma Stone.

"Igralke kot Meryl Streep, ki so rade volje delale za Prašičjo pošast, bodo v znak tihega protesta na globusih nosile črnino. VAŠA TIŠINA JE težava," je tvitnila McGowanova. "Ne da bi trenile z očesom, boste prevzele svojo lažno nagrado in ne boste prispevale k nobeni pravi spremembi. Preziram vašo hinavščino. Morda bi morale vse nositi Marcheso."

McGowanova ima z oznako "Prašičja pošast" v mislih Harveyja Weinsteina, ki ga je 44-letna zvezdnica serije Čarovnice ter filmov Planet terorja in Smrtno varen obtožila sistematičnega spolnega nadlegovanja in nasilja. Njeno razkritje v New York Timesu je v dobri meri prispevalo k strmoglavljenju producentskega velikana, včasih najvplivnejšega moža v Hollywoodu.

McGowanova je pozneje razkrila še, da je Weinstein ni samo nadlegoval, ampak dejansko posilil, ko je bila stara 23 let, a se je z njim zunajsodno pogodila za odpravnino.

Marchesa, o kateri govori McGowanova, pa je modna znamka v lasti Georgine Chapman (41), zdaj že odtujene Weinsteinove žene, ki je po oktobrskem razkritju obsega Weinsteinovih zlorab 65-letnega moža zapustila. McGowanova je prav zaradi Chapmanove ta teden na Twitterju ostro napadla svojo kolegico in soigralko iz Čarovnic Alysso Milano, ker da ni razdrla prijateljstva z britansko oblikovalko. "Ob tebi mi gre na bruhanje," je tvitnila ob povezavi na članek, da Milanova ostaja v oporo Chapmanovi.

Streepova: Nismo vsi vedeli

Streepova je z Weinsteinom dolga leta sodelovala in z njim posnela filme, kot sta August: Okrožje Osage in Železna lady, ki ji je prinesel tretjega oskarja. Po razkritju spolnih afer je Weinsteina obsodila in zagotovila, da ni vedela za njegovo početje - čeprav je to veljalo za nekakšno ne tako zelo dobro varovano javno skrivnost.

"Sramotna novica o Harveyju Weinsteinu je ogorčila tiste med nami, katerih delo je promoviral in nas podpiral. Neustrašne ženske, ki so povzdignile svoj glas in razkrile te zlorabe, so naše junakinje," je povedala takrat.

"Ena stvar pa mora biti jasna - nismo vsi vedeli. Harvey je goreče podpiral naše delo, do mene in številnih drugih, s katerimi je delal, pa je bil zahteven, a spoštljiv. Nisem vedela za to početje, nisem vedela za njegove poravnave z igralkami in kolegicami. Nisem vedela za sestanke v njegovi hotelski sobi, v njegovi kopalnici in za druga neprimerna dejanja."

Uničeval kariere

Odkar sta New York Times in The New Yorker oktobra objavila podrobni članek o Weinsteinu, je producenta več kot 50 žensk obtožilo spolnega nadlegovanja in napadov. Nekatere, ki so ga zavrnile, kot je Salma Hayek, je prisilil v snemanje nepotrebnih spolnih prizorov, drugim, kot sta Mira Sorvino in Ashley Judd, je bolj ali manj uničil kariere.

Kot je ta teden razkril režiser Peter Jackson, je imel obe igralki v ožjem izboru za vloge v Gospodarju prstanov, a ga je Weinstein prepričal, da sta "na snemanju nočni mori".

Če ima McGowanova s svojo kampanjo veliko gorečih privrženk, zbranih pod oznako "Rosina vojska", pa nekateri menijo, da s svojimi žolčnimi, pogosto radikalnimi tviti in napadi na nič krive kolegice, kot je Milanova, tudi tvega, da si številne podpornike odtuji in s tem razvrednoti ves trud.

Nekateri kritiki pa so jo ob zadnjem napadu na Streepovo spomnili, da je tudi sama molčala, ko je pred 20 leti raje sprejela Weinsteinovo odpravnino, kot pa da bi se javno oglasila proti njemu in se borila na sodišču.

Actresses, like Meryl Streep, who happily worked for The Pig Monster, are wearing black @GoldenGlobes in a silent protest. YOUR SILENCE is THE problem. You’ll accept a fake award breathlessly & affect no real change. I despise your hypocrisy. Maybe you should all wear Marchesa. — rose mcgowan (@rosemcgowan) December 16, 2017

You make me want to vomit. You actually gave me a body flashback. Well done, fake one - People https://t.co/XCdTWyp4dd — rose mcgowan (@rosemcgowan) December 8, 2017

