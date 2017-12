Salma Hayek: Harvey Weinstein je pošast, ki mi je grozila s smrtjo

New York Times

14. december 2017

Los Angeles - MMC RTV SLO

Salma Hayek je zadnja v nizu igralk, ki enega najvplivnejših mož v svetu filma obtožujejo spolnega nadlegovanja.

"Harvey Weinstein je bil strasten ljubitelj filmov, drznež, pokrovitelj filmskih talentov, ljubeči oče in pošast. Leta je bil moja pošast," je v čustveni kolumni za New York Times napisala 51-letna Salma.

Salma je vključila opise spolnega nadlegovanja, ustrahovanja in groženj. Vse se je zgodilo med snemanjem filma Frida leta 2002, Hayekova je bila vesela, ko je dobila priložnost delati z Weinsteinom in njegovim takratnim filmskim studiom Miramax, saj je bila ta založba pripravljena tvegati s filmskimi projekti, obenem pa je bila sinonim za kakovost in sofisticiranost.

Začetno zadovoljstvo je hitro uničil Weinstein s svojimi seksualnimi napadi in zahtevami. Ena izmed teh je bila ta, da ga oralno zadovolji. Od Salme je zahteval tudi, da se prha z njo oziroma da mu vsaj dovoli, da jo gleda med prhanjem, ponujal ji je masažo, potem je predlagal, da jo popolnoma nag masira njegov prijatelj ...

Salmo je prisilil tudi v prizor seksa z drugo žensko, saj ji je grozil, da v nasprotnem ne bo objavil biografskega filma o slavni slikarki. Hayekova je povedala, da je pri snemanju jokala, ampak ne zaradi golote, saj vse naredi kot profesionalka, temveč dejstva, da sta se ona in druga igralka morali sleči zaradi moškega, kot je Weinstein. Hayekova je zapisala, da je prvič in zadnjič v karieri doživela živčni zlom: "Moje telo se je začelo nekontrolirano tresti."

Vsakič, ko je rekla ne, pa je sledil besen odziv Weinsteina. Tako ji je celo zagrozil: "Ubil te bom, ne si misliti, da tega ne morem storiti."

Salma, ki so jo k izpovedi spodbudile vse ženske pred njo, je povedala tudi, da Weinsteinu ni nikoli pokazala, kako zelo strah jo je bilo.

Weinstein se dogodkov spomni drugače

Po mesecih molka se je oglasil tudi sam Weinstein, prek predstavnice je komentiral Salmine navedbe: "Gospod Weinsten meni, da je Salma Hayek prvorazredna igralka, angažiral jo je na nekaj svojih filmih, med drugim Bilo je nekoč v Mehiki, Dogma, 54. Bil je zelo ponosen na njeno nominacijo za oskarja v filmu Frida in še naprej podpira njeno delo."

Nadaljuje: "Gospod Weinsten se ne spomni, da je izvajal pritisk na Salmo, da odigra nepotreben prizor seksa s kolegico, ni bil pa niti na snemanju filma. Ampak to je tudi del zgodbe, Frida Kahlo je bila biseksualka, veliko pomembnejša je bila scena seksa med Hayekovo in Geoffreyjem Rushem. Niti ena obtožba Salme Hayek ne drži in vsi, ki so pričali omenjenim dogodkom, imajo drugačno predstavo o njih." Dodal je, da se je zavzel za Hayekovo, saj so nekateri drugi producenti želeli, da vlogo Fride odigra Jennifer Lopez.

To je drugič, da se je oglasil Weinstein. Prvič je zanikal obtožbe igralke Lupite Nyong'o, ki prav tako trdi, da jo je spolno nadlegoval.

