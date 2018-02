Foto: Razkrita uradna portreta Baracka in Michelle Obama

Prvič portrete naslikala afroameriška umetnika

12. februar 2018 ob 19:51

Washington - MMC RTV SLO

Barack in Michelle Obama sta bila v Washingtonu spet na javnem odru, a tokrat na povsem nepolitičnem dogodku - v muzeju Smithsonianu so namreč razkrili uradna portreta nekdanjega prvega para ZDA.

Gre za ameriško tradicijo, saj vsak nekdanji prvi par po odhodu iz Bele hiše dobi v tem slovitem washingtonskem muzeju svoja portreta, ki ju obesijo v narodni portretni galeriji.

A portreta Obamov sta bila še posebej težko pričakovana, delno tudi zaradi umetnikov, ki sta jih zakonca izbrala za svojo upodobitev. Nekdanji predsednik je izbral Kehindeja Wileyja, na Yalu šolanega slikarja, znanega po svojih barvitih upodobitvah Afroameričanov v povzdignjenih, aristokratskih držah.

Prelomnica za narodno galerijo

Wiley je 56-letnega Obamo upodobil sedečega na stolu z bujnim zelenjem v ozadju. "Skušal sem si izboriti manj sivih las, a Kehindeju njegova umetniška integriteta ni dopuščala, da bi mi ustregel," se je pošalil Obama. "Skušal sem si izboriti manjša ušesa. Tudi to ni šlo."

Wiley je prvi afroameriški umetnik, ki je izdelal uradni predsedniški portret za Narodno portretno galerijo. 40-letni kalifornijski slikar je za potrebe portreta posnel "več tisoč" Obamovih fotografij, kar je drugačen proces od poziranja, kot je to običajno za portrete. Obama je povedal, da ga je Wiley s svojimi deli navdušil, ker se njegovi portreti postavljajo po robu ustaljenim idejam moči in privilegijev.

Ganjena Michelle

54-letna Michelle Obama je medtem za svoj portret izbrala 44-letno slikarko iz Baltimora Amy Sherald. Tudi Sheraldova je afroameriška umetnica, znana po svojem edinstvenem slogu, njeni portreti pa običajno nosijo družbenokritično sporočilo. Temno polt pogosto slika v sivih tonih, da bi tako svojim subjektom odvzela dodeljeno "barvo". Pri delih Sheraldove ne gre toliko za realizem in kompozicijo kot za obliko in barve.

Po razkritju portreta je nekdanja prva dama dahnila, da je "milo rečeno, ganjena" in da razmišlja, kakšen vtis bo naredil portret na temnopolta dekleta. "Videle bodo podobo nekoga, ki je videti kot one, kako visi na steni te izjemne ameriške institucije ... In vem, kakšen vtis bo to naredilo na njihova življenja, ker sem bila tudi sama ena od teh deklet," je dejala nekdanja prva dama.

Sheraldovi se je zahvalil tudi Obama. "Amy, rad bi se ti zahvalil, ker si tako spektakularno ujela eleganco, lepoto, inteligenco, šarm in privlačnost ženske, ki jo ljubim," je dejal Obama.

Zakonca Obama sta pregledala portfelje več kot 25 umetnikov, preden sta se odločila za Wileyja in Sheraldovo.

K. S.