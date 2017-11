Podjetje nekadilcem namenilo dodaten dopust

Število kadilcev naj bi se že zmanjšalo

1. november 2017 ob 15:29,

zadnji poseg: 1. november 2017 ob 15:37

Tokio - MMC RTV SLO, STA

V tokijskem podjetju so vsem svojim zaposlenim, ki ne kadijo, namenili šest dni dodatnega dopusta, saj so ugotovili, da njihovi kadilski kolegi bistveno več časa preživijo na odmorih.

Podjetje Piala, ki se ukvarja s spletnim poslovanjem in trženjem, je program dodatnega dopusta zagnalo septembra, potem ko se je eden od zaposlenih pritožil zaradi izgube časa, ki jo s kajenjem povzročajo njegovi sodelavci.

"Naši prostori so v 29. nadstropju, zato kadilcu vzame najmanj deset minut že samo odhod do kadilnice v kleti in vrnitev v pisarno," je pojasnil tiskovni predstavnik družbe Hirotaka Matsushima.

Dodal je, da se pogovori v kadilnici sicer vrtijo pretežno okoli dela, zato kadilci med svojimi odmori pogosto pridejo do novih idej in drug drugemu delijo nasvete.

V japonskem podjetju so se kljub temu odločili, da bodo raje spodbudili nekadilce. "Upam, da bomo s tem zaposlene spodbudili, da prenehajo s kajenjem," je povedal izvršni direktor podjetja Takao Asuka.

V začetku septembra naj bi bilo v podjetju s 120 zaposlenimi 42 kadilcev, od takrat pa naj bi s kajenjem prenehale štiri osebe. Med nekadilci je dodatne proste dni izkoristilo že več kot 30 zaposlenih.

Japonska ima glede kajenja manj stroga pravila kot mnoge druge razvite države, zato je tam manjši tudi pritisk na kadilce, naj opustijo svojo razvado. Po podatkih japonskega ministrstva za zdravje kadi nekaj manj kot 22 odstotkov odraslih japonskih državljanov.

M. Z.