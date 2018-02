Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Bi lahko Ronalda, Messija, Neymarja in druge zvezdnike na igrišču ovirale kobilice? Foto: Reuters Sorodne novice Kobilice - skakajoče prebivalke travnikov Dodaj v

Svetovno nogometno prvenstvo bi lahko uničile ... kobilice!

Moč matere narave

1. februar 2018 ob 08:25

Moskva - MMC RTV SLO

Rusija bo poleti gostila svetovno nogometno prvenstvo, ena največjih skrbi prirediteljev pa je, da bodo roji kobilic na nogometnih zelenicah povzročili "svetovni škandal".

To nenavadno skrb je izrazil Pjotr Čekmarev, vodja oddelka za poljedelstvo na ruskem kmetijskem ministrstvu. "Okoli milijon hektarov zemlje na jugu države je preplavljene s kobilicami. Naučili smo se, kako se spopadati s temi živalmi, a ne vemo še, kako bi preprečili svetovni škandal med nogometnim prvenstvom. Ves svet bo prišel v Rusijo. Nogomet se igra na travi, kobilice pa ljubijo območja, kjer je veliko zelenja. Ne vem, kako bi jim preprečili, da se ne bi naselile na nogometne stadione, to je idealen kraj zanje," je dejal Čekmarev na nekem kmetijskem dogodku v Moskvi.

Svetovno nogometno prvenstvo se bo začelo 14. junija in bo trajalo do 15. julija. Tekmovanja potekala na 12 stadionih v enajstih ruskih mestih, na turnirju pa se bo pomerilo 32 reprezentanc. Naslov branijo Nemci, ki so v Braziliji leta 2014 v finalu z 1:0 premagali Argentino.

A. P. J.