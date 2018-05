Vdor na evrovizijski oder: razvpiti aktivist je pogost vsiljivec na prireditvah

Pridržala ga je policija

13. maj 2018 ob 21:54

London - MMC RTV SLO

Britanski mediji si po Evroviziji dajejo veliko opravka z ugotavljanjem, kdo je bil vsiljivec na odru in zakaj je prekinil finalni nastop njihove predstavnice SuRie.

Izbrskali so, da gre za aktivista s pravim imenom Konstantin, ki na Twitterju nastopa z vzdevkom Dr ACactivism, njegovi vdori na odre pa imajo že dolgo brado - zmotil je tudi nastop letošnje podelitve National Television Awards, lani se je pojavil na glasbenem šovu The Voice in prav tako oddaji Stephana Nolana.

Opisuje se kot "filozof, aktivist in londonski DJ/MC", je znan obraz s protivojnih protestov ter goreč javni podpornik vodje laburistov Jeremyja Corbyna in nasprotnik britanske kraljice Elizabete II. Objavljal je posnetke tudi s prizorišča terorističnega napada v Londonu.



Nad novinarje

Zakaj je prekinil evrovizijski nastop Velike Britanije, še ni točno znano, ko je pograbil mikrofon pevke SuRie, pa je vanj zavpil: "Nacisti v britanskih medijih: zahtevamo svobodo." V svojih preteklih zapisih na Twitterju je novinarje že večkrat obtožil, da so "novi nacisti".

Sinoči je med vdorom na oder nosil majico z napisom The Workings of The U.K STATE MAFIA oziroma "dela britanske državne mafije", kar je sicer naslov ene izmed njegovih knjig, ki jih je objavil v elektronski obliki.

Z odra so ga nato odstranili varnostniki in ga predali policiji, EBU je pevki SuRie nato ponudil, da nastopi znova, a se je skupaj z ekipo odločila, da za to ni potrebe.

SuRie's resilience after the stage invasion and mic-stealing was f***ing incredible. #Eurovision pic.twitter.com/gKUIGcFwIv — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 12, 2018

