Video: 12-letna begunska deklica Šila po pol leta v Logatcu vošči že v slovenščini

Letos je za mednarodno zaščito v Sloveniji zaprosilo 1.170 ljudi, med njimi 200 otrok

28. december 2016 ob 20:19

Logatec - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Nekateri begunski otroci so se presenetljivo hitro znašli v našem okolju in šolskem sistemu. Ena takih je 12-letna Šila, deklica iz Irana, ki z družino živi v Logatcu.

Po pol leta se s sošolci že tako dobro sporazumeva v slovenščini, da so jo povabili v šolsko gledališko predstavo Cesarjeva nova oblačila.

Deklica se je izjemno hitro vključila v naš šolski sistem. Čeprav se ta zelo razlikuje od tistega v Iranu. Oni denimo nimajo glasbe, tehnike, gospodinjstva; imajo pa predmet, kjer se učijo o vlogah v družini. "Oče, kako dela, mama, kako dela, punca, kako mora delati," v slovenščini pojasni Šila.

Očesnega stika s sošolci in učitelji moškega spola se izogiba - pri njih so šole za dečke in deklice namreč ločene. A na to so se vsi že navadili in vanjo ne drezajo, nam povedo učitelji. Mi pa opazimo, da so jo sošolci izjemno lepo sprejeli.

"Mislim, da ni nič drugačna od nas, dobro bere, zelo dobro slika in je dobra je pri likovnem pouku, pa pri slovenščini in matematiki je zelo dobra," pove sošolec Filip.

Postati si želi turistična vodička

Šila je z družino priplula v Evropo s čolnom. Poti se nerada spominja, pravi, da je veliko bruhala in spala, njena takrat noseča mati pa je izgubila otroka. Pol leta so že v Sloveniji, presrečni in ne želijo si nikamor drugam. Živijo v kompleksu nekdanjih vojašnic v Logatcu, petčlanska družina, v sobi s štirimi posteljami in tremi omarami.

Šili je všeč, ker bo lahko tukaj študirala, v Iranu bi težko. Postati pa si želi: "Turistični vodič, ker hočem videti druge države, kako živi človek, kakšen je jezik," pove deklica.

"Naj bo 2017 dobro leto, z veliko veselja do življenja. Želim vam srečo, zdravje in mir," gledalcem zaželi za konec.

VIDEO Begunka Šila v slovenski šoli

T. H., Erika Pečnik Ladika