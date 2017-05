"Smrtonosna" dizelska vozila - trdi delci v zraku slabijo srce

Kardiologi svetujejo kolesarjem in pešcem izogibanje prometnicam

29. maj 2017 ob 11:47

London - MMC RTV SLO

Srce ljudi, ki dihajo umazan zrak, je manj zdravo v nasprotju z ljudmi, ki so na čistem zraku, ugotavlja nova študija. Dokazov, da so fosilna goriva, v prometu še posebej dizel, smrtonosna, je vse več.

Raziskovalci so potrdili, da so našli dokaze za škodljive učinke, tudi ko je nivo onesnaženja povezanega z vozili na dizelski pogon manj kot polovičen od predpisane varne vsebnosti trdih delcev v zraku s strani Evropske unije (EU). Trenutne dovoljene ravni onesnaženja zraka niso varne in bi jih morali znižati, je dejal kardiolog, ki je sodeloval pri raziskavi, in dodal da bi morali, ko hodimo po pločniku, biti čim dlje od robnika, saj tako čim bolj zmanjšamo izpostavljenost izpušnim plinom, je poročal Independent.

V študiji so raziskovalci uporabili magnetno resonanco s katero so pregledali srca 4.255 ljudi s povprečno starostjo 62 let. Zdravje njihovih src so nato primerjali z letnimi povprečnimi vrednostmi onesnaženja s trdimi delci PM 2.5 na njihovem domačem naslovu. "Ugotovili smo, da več kot je izpostavljenosti z delci PM 2.5, bolj so povečana srca ljudi in slabše delujejo, oboje pa je povezano s povišano smrtnostjo zaradi obolenj srca," je pojasnil kardiolog Nay Aung z univerze Queen Mary v Londonu.

"Smrtonosna" dizelska vozila

Nekateri deli Združenega kraljestva imajo sicer povprečne vrednosti trdih delcev PM 2.5 v zraku nad dovoljeno 'varno' ravnjo, ki jo je določil Bruselj, a v povprečju je bila raven onesnaženja, ki jo je zajela raziskava, dosti nižja, in sicer 10 mikrogramov na kubični meter zraka. "To je mnogo pod varno ravnjo določeno s strani EU-ja, ki znaša 25 mikrogramov na kubični meter, pa smo vseeno zaznali škodljive učinke," je opozoril Aung.

"Imamo močne dokaze, da so trdi delci, ki jih spuščajo predvsem vozila na dizelski pogon, povezani z povišanim tveganjem za srčni napad, odpovedjo srca in smrtjo," je naštel. Študija je namreč pokazala, da se za vsakih 5 mikrogramov povečanega onesnaženja z delci PM 2.5 na kubični meter zraka v okolju pri ljudeh za od štiri do osem odstotkov poveča levi srčni prekat, moč srca pa upade za dva odstotka.

Doktor Aung, ki je raziskavo predstavil na konferenci evropskega združenja kardiologov (European Association of Cardiovascular Imaging – EACVI), je ljudem svetoval naj se izogibajo lokacijam, kjer je hudo onesnaženje. "Če boste kolesarili v službo, in je ravno takrat prometna konica, poskusite iti po bolj mirnih in tihih stranskih ulicah," je navedel primer in hkrati poudaril, da bi se morali vsi z srčnimi in respiratornimi boleznimi izogibati kakršnemukoli zadrževanju na prostem, ko je zrak močno onesnažen, kot na primer med prometnimi konicami.

Kako nam škodijo trdi delci?

Proces s katerim onesnažen zrak povzroči v našem telesu škodo do zdaj ni bil najbolje raziskan. Do pred kratkim namreč ni bilo jasno, če lahko mikro trdi delci preko pljuč pridejo v kri. Nedavna študija v kateri so prostovoljci vdihavali mikro delce zlata, pa je dokazala, da lahko. In to zelo hitro, saj se je zlato v njihovi krvi in urinu pokazalo že vsega 15 minut po vdihavanju. Delci zlata so v njihovi krvi nato vztrajali kar tri mesece.

Dizli ne bodo smeli v mesto?

Profesor Jeremy Pearson, direktor pri British Heart Fundation, ki je pomagala financirati raziskavo, je opozoril, da je napočil čas za čiščenje britanskega zraka. "Dokazi, da je onesnaženje zraka, še posebej s trdimi delci iz dizelskih izpuhov, nevarno za srce in zdravje ljudi, se kopičijo," je izpostavil in dodal, da imajo ljudje pravico do čistega in zdravega zraka, zato je treba sprejeti ukrepe, da bo to postalo realnost. "Spopad z onesnaževalci zraka mora biti glavna prioriteta javnega zdravja in cilj naslednje vlade," je sklenil.

"To poročilo je zgolj še eden od slikovitih prikazov o škodi za zdravje ljudi zaradi onesnaženega zraka. Vozila na dizelski pogon so eden glavnih problemov, zato potrebujemo nacionalno mrežo območij čistega zraka, predvsem v najbolj obremenjenih središčih naših mest, kamor umazana dizelska vozila ne bodo smela zapeljati," pa je predlagala Andrea Lee, borka za zdrav in čist zrak pri organizaciji ClientEarth.

G. K.