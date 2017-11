Cerar zahteva takojšnjo ureditev razmer v otroški srčni kirurgiji

Na čelu novega centra priznani kirurg Ivan Gregorič

9. november 2017 ob 13:36

Premier Miro Cerar je po seji vlade sporočil, da so soglasno podprli predlog o razrešitvi treh članov sveta UKC Ljubljana in predlog o vzpostavitvi samostojnega centra za zdravljenje otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami, ki ga bo vodil Ivan Gregorič.

"Vsi vidimo, da so razmere na otroški srčni kirurgiji nesprejemljive. Vodstvu so ušle iz rok vse niti nadzora. Sami pa ocenjujejo, da težav ni, to je naravnost neverjetno. Zato pričakujem, da se na čelo UKC Ljubljana imenujejo kompetentne in zaupanja vredne osebe," je dejal Cerar in dodal, da ne želi voditi države, kjer starši ne bodo mogli zaupati zdravstvenim institucijam.

Ob tem je dejal, da je zahteval, da se v najkrajšem času ustanovi center za zdravljenje otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami. "Vesel sem, da je vodilno vlogo v tem procesu ustanavljanja centra nesebično prevzel doktor Igor Gregorič. Za to nesebično gesto se mu iskreno zahvaljujem." Pričakuje, da bodo ministrstvo za zdravje in drugi pristojni organi storili vse, da ta center čim prej zaživi.

Za njim je spregovorila ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, ki je dejala, da je pretresena nad dogajanjem. "Kot ministrica naj povem, da bi vodstvo UKC-ja, ker ni uredilo razmer, zamenjala že junija, če bi to lahko. In če bi za to imela pristojnosti. Zato sem danes vladi predlagala zamenjavo preostalih treh članov zavoda, ker je to pomembno za uresničevanje."

Ob tem je napovedala, da se bo sestala z vsemi člani UKC-ja in zahtevala, da takoj skličejo nujno izredno sejo in razrešijo nastalo situacijo.

Kot smo poročali v sredo, naj bi program otroške srčne kirurgije na ljubljanskem UKC-ju zapustila še poslednja dva kirurga. Strokovna direktorica UKC Ljubljana Marija Pfeifer je dejala, da njun odhod ni posledica slabih odnosov. Čeprav Pfeiferjeva, kot trdi, o odstopih uradno ni obveščena, pa je dejala, da je prejela SMS sporočilo, "v katerem so mi tisti, ki so govorili s konkretnim kirurgom, ki je najbolj napredoval v poučevanju, dejali, da to ni razlog". "Pač pa, da je razlog, da se v tem času, ko je tri leta delal v programu, ni uspel dovolj izobraziti, ker mu očitno nismo dali dovolj priložnosti," je dodala in zatrdila, da so odnosi na kardiološkem oddelku pediatrične klinike zdaj homogeni in delajo timsko, saj ni več motečih ljudi.

