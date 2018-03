Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na razpis za delovno mesto strokovnega direktorja UKC-ja Maribor, ki ga je bilo treba objaviti, ker dozdajšnji strokovni direktorici Darji Arko poteče mandat, se je Vogrin prijavil kot edini kandidat. Foto: BoBo Dodaj v

Strokovni direktor mariborskega UKC-ja je Matjaž Vogrin

Darja Arko je funkcijo opravljala dva mandata

20. marec 2018 ob 20:28

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Darjo Arko bo na položaju strokovnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor nasledil ortoped Matjaž Vogrin, ki kot prvo nalogo navaja kadrovsko stabilizacijo ustanove.

"Nalog, ki jih bo treba opraviti, je precej. Trenutno je največja nevarnost, da bi prišlo do resnih motenj v delovanju kliničnega centra, ta, da je veliko število zdravnikov v zadnjih nekaj letih odšlo," je povedal v izjavi za medije po predstavitvi članom sveta zavoda, ki je sicer potekala za zaprtimi vrati.

52-letni specialist ortopedske kirurgije je predstojnik oddelka za ortopedijo UKC-ja Maribor, vodi pa tudi Inštitut za športno medicino Maribor in katedro za ortopedijo na mariborski medicinski fakulteti. "Moje klinično delo bo nekoliko trpelo, ne bom pa se mu odpovedal. Še naprej bom kirurg, v manjšem obsegu kot do zdaj. Po drugi strani pa menim, da je po osmih letih kot predstojnik čas, da prepustim to delo drugim, mlajšim," je povedal Vogrin, ki je specializiran za športne poškodbe.

Vogrin, ki je med drugim zdravnik slovenske olimpijske reprezentance in nogometne reprezentance ter vodja zdravstvene službe Nogometnega kluba Maribor, je bil edini, ki se je prijavil na razpis za delovno mesto, kot je dejal, ga je k temu povabil direktor Vojko Flis. "Tudi številni kolegi so me k temu spodbujali."

K. T.