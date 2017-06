Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Upokojeni zobozdravnik bo zdaj zdravil le tiste, ki teh storitev ne morejo plačati. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Pri Postojni vrata odpira... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Upokojeni zobozdravnik bo brezplačno popravljal zobe

Ambulanta bo prve tri paciente sprejela v ponedeljek

16. junij 2017 ob 20:10

Postojna - MMC RTV SLO/STA

Na pobudo zobozdravnika Želimirja Božiča so v Matenji vasi pri Postojni odprli pro bono zobozdravstveno ambulanto, ki bo paciente sprejemala vsak ponedeljek popoldne.

Pro bono zobna ambulanta bo namenjena občanom postojnske in pivške občine, ki si sami ne zmorejo financirati osnovnih zobozdravstvenih storitev, ter prosilcem za mednarodno zaščito in migrantom z dodeljenim statusom mednarodne zaščite, ki živijo v Sloveniji, je povedal tiskovni predstavnik postojnske občine Robert Pavšič.

Pro bono ambulanto, ki jo Božič odpira v sodelovanju z občinama Postojna in Pivka, Slovensko filantropijo in Centrom za socialno delo Postojna, je odprla predsednica Slovenske filantropije Anica Mikuž Kos, ki je ob tem poudarila, da je nenavadno, da oblast podpira take projekte.

Božič, ki se je že upokojil in svojo zobozdravstveno ordinacijo zaprl, bo to zdaj uporabljal za dobrodelnost. Na krajši slovesnosti je poudaril, da bo najbolj vesel tedaj, ko bo pro bono ambulanto lahko zaprl, ker je ne bi več potrebovali.

Odprtja so se udeležili tudi župana Postojne in Pivke, Igor Marentič in Robert Smrdelj, direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak, direktorica Centra za socialno delo Postojna Patricija Može ter pobudnik pro bono ambulant v Sloveniji Aleksander Doplihar.

Pro bono zobozdravstvena ambulanta v Matenji vasi bo odprta ob ponedeljkih dopoldne, paciente pa bodo k Božiču pošiljali iz centra za socialno delo in azilov.

T. K. B.