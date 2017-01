Bolniki natrpani na hodnikih urgence, pritiski na ministrico vse močnejši

10. januar 2017 ob 18:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zaradi nevzdržnih razmer na ljubljanski urgenci, ki so nastale tudi zaradi porasta okužb v zimskem času, se vrstijo pozivi ministrici Milojki Kolar Celarc k ureditvi razmer v zdravstvu.

UKC Ljubljana pestita porast števila bolnikov in pomanjkanje bolniških postelj. Minuli konec tedna so bolnike z okužbami dihal na urgenci obravnavali v roku šestih ur, tisti, ki so morali ostati v bolnišnici, pa so na prosto posteljo čakali več kot 16 ur. Da imajo dvakrat več virusnih obolenj kot v običajnih razmerah, so sporočili tudi iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Gripa je pri tem v posteljo položila nekatere zdravstvene delavce, a zagotavljajo, da še obvladujejo položaj.

Na ministrstvu za zdravje so pojasnili, da so z nastalim položajem seznanjeni, gre za bolnike iz predvsem starejše populacije, med katero ima večina že primarne težke kronične bolezni. Zagotovili so, da so v stiku z vodstvom UKC-ja Ljubljana, ki je prostorsko stisko zaradi velikega priliva novih bolnikov začelo reševati minuli teden. Ob tem zdravstveno ministrstvo obolelim svetuje, naj se najprej obrnejo na osebnega zdravnika.

Dogajanje na ljubljanski urgenci je tako znova v ospredje potisnilo vprašanje dolgoletne gradnje novega urgentnega bloka. Z ministrstva so prišla zagotovila, da bo druga faza gradnje nove ljubljanske urgence predvidoma končana marca letos. V proračunih za 2017 in 2018 pa je predvidenih novih približno 35 milijonov evrov za naslednje faze. Z gradnjo in rekonstrukcijo urgence je predvidena predvsem premestitev oddelkov interne prve pomoči in splošne nujne medicinske pomoči, so navedli.

Pozivajo k ureditvi razmer in reformam

Na razmere so se danes odzvali tudi v nekaterih strankah. Po besedah poslanca NSi-ja Jerneja Vrtovca ministrica v dveh letih in pol ni naredila nič, da bi imeli bolniki zagotovljeno varnost in "bili hospitalizirani kot ljudje" in jo pozval k ureditvi razmer.



Tudi v stranki Zavezništvo, ki jo vodi poslanka Alenka Bratušek, ocenjujej, da gre za alarmantno stanje, zato od ministrice pričakujejo ukrepanje in obljubljene reforme.

Te ukrepe nestrpno pričakujejo tudi v koaliciji, ki se bo z ministrico sestala prihodnji teden. V SMC-ju po besedah vodje poslanske skupine Simone Kustec Lipicer od ministrice pričakujejo, da jim zelo jasno predstavi projekt za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu ter rešitve, zagate in dileme pri reformni zakonodaji. Pričakujejo tudi, da bo koalicija poenoteno nadaljevala obravnavo predlogov.

V SD-ju izjav danes niso dajali, so pa v DeSUS ponovili, da težko pričakujejo ključne zakone. DeSUS-ov poslanec Tomaž Gantar pa je mnenja, da brez dodatnega denarja ne bo rešitve, saj so le čakalne dobe "težke" več kot 100 milijonov evrov. A je težav po njegovem mnenju še veliko, zato zagovarjajo celovito zdravstveno reformo.

