Lani izguba v 22 javnih zdravstvenih zavodih, skrb vzbujajoča slaba likvidnost bolnišnic

Višajo se zlasti starejše neporavnane obveznosti

9. marec 2017 ob 12:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Med javnimi zdravstvenimi zavodi jih je lani 22 poslovalo negativno, ustvarili so 40,5 milijona evrov izgube. Višina nepokrite izgube se je povečala za 33,81 milijona evrov.

Tisti javni zdravstveni zavodi, ki so lani poslovali s presežkom prihodkov nad odhodki, so skupaj ustvarili skoraj 18 milijonov evrov pozitivnega izida. To je sicer 8,45 milijona evrov oz. 32 odstotkov manj kot leto poprej, so sporočili iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.

Tisti javni zdravstveni zavodi, ki so poslovali s presežki odhodkov nad prihodki, pa so skupaj ustvarili 40,5 milijona evrov negativnega izida, kar je za 31,09 milijona evrov oz. 330 odstotkov več kot leto poprej. V letu 2015 je namreč s primanjkljajem poslovalo osem javnih zdravstvenih zavodov. Od 22 zavodov, ki so lansko leto klončali z negativnim izidom, je bilo 13 bolnišnic, šest zdravstvenih domov in trije drugi zdravstveni zavodi.

Višanje nepokrite izgube

Vrednost nepokrite izgube v javnih zdravstvenih zavodih se je v primerjavi z letom poprej spet povečala. Javni zdravstveni zavodi so lani ustvarili za skoraj 24 odstotkov več izgube kot v letu 2015. V bolnišnicah se je izguba glede na predhodno leto povečala za 34,45 milijona evrov oz. približno 25 odstotkov, v zdravstvenih domovih pa se je zmanjšala za 1,28 milijona evrov oz. 19 odstotkov. V drugih zavodih se je vrednost nepokrite izgube povečala za 646.400 evrov oz. za dobrih 153 odstotkov.

Podatki, ki so jih zbrali v združenju zdravstvenih zavodov, tudi kažejo, da so neporavnane obveznosti v vseh javnih zdravstvenih zavodih na zadnji dan lanskega leta znašale 116,98 milijona evrov, kar je za 23,65 milijona ali za nekaj nad 25 odstotkov več kot konec leta 2015.

Višajo se zlasti stare neporavnane obveznosti

Od tega so se za skoraj en odstotek oz. za dobrih 245.000 evrov zvišale neporavnane obveznosti do 30 dni po zapadlosti, za 4,76 milijona evrov ali za skoraj sedem odstotkov neporavnane obveznosti od 30 do 60 dni po zapadlosti, za skoraj šest milijonov evrov oz. za 66 odstotkov neporavnane obveznosti od 60 do 120 dni po zapadlosti in za 7,3 milijona evrov oz. za 29 odstotkov neporavnane obveznosti nad 120 dni po zapadlosti.

Skrb vzbujajoč je zlasti podatek o povečanju neporavnanih obveznosti od 60 do 120 dni in nad 120 dni po zapadlosti za bolnišnice, ki predstavljajo kar 81,9 odstotka celotnega zneska povečanja obveznosti. Pri zdravstvenih domovih in drugih zavodih pa so se neporavnane zapadle obveznosti zmanjšale, še kažejo podatki združenja zdravstvenih zavodov.

Al. Ma.