Ministrica: Strokovni svet s Pfeiferjevo prevzel odgovornost za otroško kardiologijo

Datum seje sveta UKC Ljubljana še ni znan

5. september 2017 ob 18:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc poudarja, da so strokovni direktorji z odločitvijo o podpori Mariji Pfeifer prevzeli odgovornost za zdravljenje otrok z boleznimi srca.

Kolar Celarčeva še ni uradno seznanjena z odločitvijo strokovnega sveta UKC-ja, ki je v ponedeljek podprl strokovno direktorico Marijo Pfeifer, a ministrica ostaja zaskrbljena glede programa.

"Zaradi informacij, kakršne so mi posredovali starši, ki sem jih povabila na sestanek na ministrstvo, sem še vedno zaskrbljena," so izjavo Kolar Celarčeve sporočili z ministrstva za zdravje. Kot so navedli, to skrb deli tudi Zdravniška zbornica Slovenije, ki je za 20. september sklicala sestanek na to temo.

Ministrica pričakuje, da bo vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana sodelovalo s projektnim svetom, ki ga je na predlog ministrstva za zdravje potrdil tudi svet UKC Ljubljana. Vodil ga bo mednarodno priznani kirurg Igor Gregorič, ki je bil vodja skupine pri Zdravniški zbornici Slovenije, ki je opravila nadzor nad programom otroške srčne kirurgije in ugotovila več napak.

Naloga projektnega sveta je vzpostaviti srčni center za otroke in odrasle s prirojenimi srčnimi napakami, povezati UKC z enim od zunanjih srčnih centrov ter zagotoviti varno in kakovostno zdravljenje v UKC Ljubljana.

Sledijo seje

Seja projektnega sveta bo v sredo. Načrtovano je bilo tudi, da bo v sredo o strategiji obravnave otrok in odraslih s prirojeno srčno napako 2017–2021 razpravljal zdravstveni svet, a so to točko umaknili z dnevnega reda, je potrdil predsednik zdravstvenega sveta Franc Strle. Kot je dejal, v gradivih določene stvari niso bile dovolj utemeljene oz. podatki niso bili dovolj natančni.

Ne ve pa se še, kdaj bo seja sveta UKC Ljubljana, na kateri bodo po odločitvi strokovnega sveta UKC-ja razpravljali o odgovornosti generalnega direktorja UKC Ljubljana Andraža Kopača in strokovne direktorice Marije Pfeifer za stanje na področju otroške kardiologije.

V UKC Ljubljana so danes navedli, da bo seja 12. septembra, a je nato predsednik sveta UKC Ljubljana Tomaž Glažar dejal, da bodo določili termin seje, ko bo "na razpolago zapisnik strokovnega sveta". Tako trdi, da omenjenega septembrskega datuma še niso določili kot datuma seje, pač pa je bil to prvi možni termin.

T. H.