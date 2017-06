Mladi zdravniki protestirajo proti "političnemu nadzoru nad stroko"

19. junij 2017 ob 11:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Mladi zdravniki ostro zavračajo političen nadzor nad stroko, ki ga je po njihovi oceni mogoče zaslediti v predlogu novele zakona o zdravniški službi.

Predlog novele zakona o zdravniški službi opredeljuje izobraževanje in zaposlovanje mladih zdravnikov. Navidez se dotika le tarčne skupine, vendar ima posledice na celotno populacijo, saj smo vsi uporabniki zdravstvenega sistema, so Mladi zdravniki Slovenije zapisali v izjavi za javnost.

Spremembe so bile po njihovih ugotovitvah oblikovane praktično v tajnosti, tendenca organov odločanja pa je, da se sprejmejo po nujnem postopku, torej tudi brez javne razprave. A kot so poudarili, predlagane spremembe "nikakor niso nujnega značaja". Pred njihovo potrditvijo je potrebna širša javna razprava, saj zakon posredno vpliva na zdravstveno oskrbo vseh prebivalcev Slovenije.

Odločanje z zbornice na ministrstvo

Mlade zdravnike v predlogu med drugim moti prenos načrtovanja in odločanja o specializacijah s strani stroke, ki jo predstavlja Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) na ministrstvo za zdravje, ki "nima definiranih kriterijev in zagotovljenih ustreznih strokovnih teles". Nasprotujejo tudi ukinitvi nadzorne funkcije ZZS-ja nad potekom pripravništva, sekundarija in specializacijami.

Obsojajo uvedbo "prisilne izbire kraja prve možne zaposlitve kot specialista v javni mreži po končani specializaciji" in ostro nasprotujejo ukinitvi možnosti ponovne prijave na razpis za potrebe javne mreže.

Prav tako je zaskrbljujoč prenos financiranja podiplomskega izobraževanja na državni proračun in vsakoletno usklajevanje o višini sredstev, namenjenih izobraževanju. Možnost opravljanja samostojne dejavnosti specializantov primarnega nivoja v zadnjem letniku pa po njihovi oceni ne ponuja ustrezne logistične podpore in nadzora.

Nekaj sprememb "pozitivnih"

Predlog sicer po njihovem mnenju ponuja tudi nekaj pozitivnih sprememb, kot so uvedba nacionalnega razpisa in razpisa za znane izvajalce, uvedba opcijskega enoletnega sekundariata in uvedba rednega nadzora nad izvajalci programov izobraževanja.

Da bi bile določene rešitve v predlogu v škodo mladim zdravnikom, so pred dnevi opozorili tudi v ZZS-ju.

Predlog novele sicer predvideva prenos sredstev za pripravništva v zdravstvu in specializacije zdravnikov z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na državni proračun. Še letos namerava na proračun prenesli 23 milijonov evrov. Predlagajo sprejem novele po nujnem postopku, saj da je od tega odvisno skrajševanje čakalnih dob.

