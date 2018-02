Nad tveganje za nastanek raka tudi z zdravim življenjskim slogom

4. februar, dan boja proti raku

4. februar 2018 ob 16:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Največ ljudi v Sloveniji zboli in umre za raki, ki so predvsem posledica slabega življenjskega sloga - denimo kajenja, čezmernega uživanja alkohola, čezmernega hranjenja in debelosti ter pomanjkanja gibanja.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) tako ob današnjem svetovnem dnevu boja proti raku poudarja pomen zdravega življenjskega sloga, s katerim lahko zmanjšamo tveganje za nastanek raka.

Med drugim priporočajo več telesne dejavnosti, bolj zdravo prehranjevanje, izogibanje alkoholu in odločitev za opustitev kajenja. Vsak lahko sam sprejme ukrepe, s katerimi bo zmanjšal tveganje za nastanek raka, pravijo.

Z ohranjanjem zdrave telesne teže in vključevanjem telesne dejavnosti v vsakdanje življenje lahko posamezniki zmanjšajo tveganje za nastanek številnih običajnih vrst raka, denimo raka na debelem črevesu, prsih, maternici, jajčnikih, trebušni slinavki, požiralniku, ledvicah, jetrih ter napredovalega raka na prostati in žolčniku.

Izogibanje alkoholu in cigaretam

Z izogibanjem alkoholu zmanjšajo tveganje za nastanek raka ustne votline in žrela, grla in požiralnika, jeter, debelega črevesa, danke in dojk. "Več alkohola in pogosteje, kot ga oseba pije, večje je tveganje," pravijo.

Veliko raka pa povzroča tudi kajenje, ki mu v svetu po statistiki pripisujejo 22 odstotkov vseh smrti zaradi raka.

"Kajenje tobaka povzroča številne vrste raka, to so pljučni rak in rak dihalnih poti, rak ustne votline, glasilk, žrela, požiralnika, želodca, debelega črevesa in danke, trebušne slinavke, jeter, ledvic, sečnega mehurja, sečevodov, materničnega vratu, jajčnikov in akutna mieloična levkemija," opozarjajo na NIJZ-ju.

Pri tem dodajajo, da je mogoče kajenju pripisati kar 88 odstotkov smrti zaradi pljučnega raka.

Nevaren rak slinavke

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana pa ob tem posebej opozarjajo na raka slinavke. Ta se po njihovih navedbah z okoli 400 novimi zbolelimi na leto v Sloveniji uvršča v zgornjo tretjino po pogostosti med vsemi raki v Sloveniji, hkrati pa na samo dno po lestvici preživetja. V povprečju bolniki po diagnozi namreč živijo 4,6 meseca, pet let po diagnozi pa živijo le še trije odstotki obolelih, so zapisali.

Pri tem opozarjajo, da je kirurški poseg v primeru te vrste raka učinkovit le v zgodnjem stadiju, zato poudarjajo pomen njegovega zgodnjega odkrivanja. Dejavniki tveganja za to vrsto raka so starost nad 65 let, kronično vnetje trebušne slinavke, nezdrav življenjski slog (kajenje, debelost), dednost in sladkorna bolezen po 50. letu. Prvi znaki so temen urin in svetlo blato.

T. H.