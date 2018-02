Nepravilnosti pri nabavah v UKC Ljubljana tudi na mizah poslancev

SDS sklical skupno sejo odbora DZ-ja za zdravstvo in komisije za nadzor javnih financ

6. februar 2018 ob 08:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Člani komisije DZ-ja za nadzor javnih financ in odbora za zdravstvo bodo razpravljali o ugotovitvah revizije računskega sodišča o kršitvah pri nabavi medicinske opreme in zdravstvenega materiala v UKC Ljubljana v letih 2014 in 2015.

O številnih nepravilnostih, ki jih je v reviziji v ljubljanskem kliničnem centru ugotovilo računsko sodišče, bodo v državnem zboru razpravljali na zahtevo SDS-a. Med predlaganimi sklepi je tudi poziv vladi in ministrstvu za zdravje, da v 15 dneh pripravita sanacijski načrt za UKC ter takoj zahtevata prevzem odgovornosti članov sveta zavoda in generalnih direktorjev, ki so vodili UKC v obdobju ugotovljenih kršitev.

Sejo lahko v neposrednem prenosu od 14. ure dalje spremljate na 3. programu TV Slovenija in prek 4D.



Za koliko je bil preplačan medicinski material, je po navedbah računskega sodišča nemogoče ugotoviti, saj so več kot polovico opreme, na stomatologiji pa kar vso, nabavili mimo zakona o javnem naročanju. Gre skupaj za okoli 70 milijonov evrov, je za Radio Slovenija poročala Snežana Ilijaš.

Sodišče je zaradi suma kaznivih dejanj in korupcije policiji posredovalo revizijsko poročilo in naznanilo osebe, za katere meni, da so odgovorne. Gre za generalne direktorje UKC Ljubljana v tem obdobju in zaposlene v nabavi.

Ministrica do kršitev zadržana

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je bila v odzivih na ugotovljene kršitve zelo zadržana in meni, da je odgovornost predvsem na strani vodstva UKC-ja. "Standarde materialov in medicinskih pripomočkov bi moral pripraviti plačnik, to je ZZZS. Zaradi tega imamo težave, ker se moramo pri vsakem skupnem javnem naročilu najprej lotiti teh standardov," je ministrica okrcala tudi zdravstveno blagajno.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel opozarja, da bi bilo nujno poenotenje stroke glede tehnično-strokovnih standardov za vse tipične nabave v zdravstvu. Po njegovem mnenju je eden ključnih problemov tudi prevelika vloga zdravnikov pri nabavah.

La. Da.