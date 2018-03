Pri izbiri specialista ključna čakalna doba, ne kakovost storitve

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zakona o kakovosti v tem mandatu ne bo, prenovili bodo Resolucijo o kakovosti in varnosti. Foto: BoBo Sorodne novice Kazni za napačne napotnice ali zgolj optimiziranje sistema? Dodaj v

11. marec 2018 ob 18:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Bolniki se v Sloveniji za obisk specialista odločajo le na podlagi najkrajše čakalne dobe, ne pa na podlagi najkakovostnejših zdravstvenih storitev, kakor je to praksa v tujini.

Ko prejmemo napotnico za določeno zdravstveno storitev, kot je pregled, diagnostika ali operacija, se moramo odločiti, kam z njo. V večini evropskih držav, s katerimi se želimo primerjati, lahko pacient na spletni strani zdravstvene ustanove pridobi podatke o tem, kakšne rezultate zdravljenja imajo, kako merijo kakovost in kako varna je bolnišnica in celo posamezni zdravnik.

Pri nas smo daleč od tega. Pacient se za zdravnika oziroma izvajalca storitve odloča predvsem glede na to, kako dolgo bo moral na storitev čakati. Zakon o kakovosti, ki bi prinesel spremembe na tem področju, je zastal, a na ministrstvu za zdravje pripravljajo nekaj novosti.

Če bolnik danes želi preveriti, kako dobro ali varno je zdravljenje v določeni bolnišnici, na spletu posamezne ustanove lahko najde le podatek, koliko bolnikov pade iz postelje, koliko jih dobi bakterijo MRSA ali razjedo in ali si zaposleni dovolj dobro umivajo roke. Ne more pa izvedeti, koliko je nepričakovanih zapletov ali vnovičnih sprejemov v bolnišnico.

Na ministrstvu za zdravje zato zdaj skupaj z danskimi strokovnjaki postavljajo sistem, v katerega bodo vsi izvajalci vnašali vse neželene dogodke, pa tudi tiste, ki bi se lahko zgodili, a se niso. Državna sekretarka Ana Medved pojasnjuje, da bo slovenski sistem izhajal iz danskega, a "bo povsem prilagojen slovenskim razmeram. Bistveno pa je to, da bo popolnoma zaprt, anonimiziran in digitaliziran".

Ministrstvo in Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravljata nabor 75 kazalcev kakovosti, med katerimi sta na primer vnovični sprejem v bolnišnico v tridesetih dneh in zapleti zaradi krvavitev. Kazalce kakovosti bodo analizirali skupaj s posameznimi zdravstvenimi zavodi in med seboj primerjali. Medvedova pojasnjuje, da so izračune že pridobili in jih poslali izvajalcem zdravstvenih storitev ter dodaja: "Verjetno se bomo dobili na sestanku in potem se bomo odločili, kako in na kakšen način bomo šli naprej z objavljanjem."

Zdaj je že jasno, da zakona o kakovosti in varnosti v zdravstvu v tem mandatu ne bo, čeprav so bile teze že lani pripravljene, prenovili pa bodo resolucijo o kakovosti in varnosti, ker bo oboje skupaj vendarle korak naprej.

Helena Lovinčič, Radio Slovneija