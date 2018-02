Slovenija v vrhu držav z najmanjšo stopnjo umrljivosti novorojenčkov

Dojenčki na najbolj nevarnih krajih so 50-krat bolj ogroženi

20. februar 2018 ob 10:12

New York - MMC RTV SLO, STA

Pred dopolnjenim prvim mesecem življenja vsako leto umre 2,6 milijona dojenčkov. Po ugotovitvah Unicefa imajo največjo možnost preživetja novorojenčki na Japonskem, Islandiji, v Singapurju, Estoniji in Sloveniji.

Na Japonskem umre eden od 1.111 dojenčkov, mlajših od enega meseca, medtem ko v Pakistanu kar eden od 22 dojenčkov ne doživi meseca starosti. Dojenčki na najbolj nevarnih krajih na svetu so 50-krat bolj ogroženi od tistih na varnejših območjih. Najmanjšo možnost za preživetje imajo tisti, ki se rodijo v Pakistanu, Srednjeafriški republiki in Afganistanu. Kar tri od desetih držav, kjer je smrtnost novorojenčkov najvišja, ležijo v Podsaharski Afriki, piše v poročilu Sklada Združenih narodov za otroke (Unicef).

Slovenija je z Estonijo na petem mestu med državami z najnižjo stopnjo umrljivosti novorojenčkov – statistično gledano umre eden na 769 živorojenih otrok. Boljše so uvrščene le še Finska (eden na 833), Singapur (eden na 909), Islandija (eden na 1.000) in Japonska.

Milijon jih umre na dan rojstva

Vsako leto po svetu umre 2,6 milijona novorojenčkov, kar milijon pa jih umre že na dan rojstva. Več kot 80 odstotkov smrtnih primerov je posledica prezgodnjih rojstev, zapletov ob porodu in različnih okužb. Pri Unicefu so opozorili, da bi lahko veliko smrti preprečili, če bi pri rojstvih prisostvovali izobraženi zdravstveni delavci in če bi imeli na voljo vsaj čisto vodo in razkužila.

Na svetovni ravni v državah z nizkimi dohodki v povprečju umre 27 novorojenčkov na 1000 živorojenih otork, v državah z visokimi dohodki pa v povprečju trije. V zadnjih dveh desetletjih je bil dosežen velik napredek na področju preživetja otrok, poudarjajo pri Unicefu. Število otrok, ki umrejo pred petim rojstnim dnem, se je od 90. let 20. stoletja prepolovilo in v letu 2016 doseglo 5,6 milijona.

Pri zniževanju umrljivosti novorojenčkov do dopolnjenega prvega meseca napredka še ni – to je 46 odstotkov vseh smrti otrok, mlajših od pet let.

A. S.