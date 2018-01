V Indiji živi kar 21 milijonov nezaželenih deklic

Na vsakih 1.000 moških živi le 940 žensk

30. januar 2018 ob 07:47

New Delhi - MMC RTV SLO

V Indiji si mnogi starši bolj želijo imeti dečka kot deklico, zato se odločajo za vedno nove otroke, dokler se ne rodi deček. Zaradi tega v državi živi več kot 21 milijonov nezaželenih deklic.

Indijska vlada je v poročilu zapisala, da gre pri tem za milejšo obliko izbiranja otrok glede na spol, kljub temu pa so oblasti pozvale indijsko družbo, naj se zamisli nad prakso.

Pisci poročila so tudi ugotovili, da v piramidi prebivalstva "manjka" kar 63 milijonov žensk, saj se je zaradi želje po moškem potomcu mnogo parov odločilo za splav, ko so izvedeli, da bodo dobili deklico. Poleg tega starši v veliko primerih za dečke bolje skrbijo in jim skušajo omogočiti več, zato je smrtnost med deklicami večja. V zadnjem popisu prebivalstva, narejenem lani, so ugotovili, da na vsakih 1.000 moških v državi živi 940 žensk.

Preizkusi, s katerimi se določi spol zarodka, so v Indiji sicer nezakoniti, a jih ženske na skrivaj še vedno opravljajo.

Oblasti so navedle kulturne razloge za dajanje prednosti moškim potomcem, kot so želja, da starši lastnino prepišejo na sina, ne na hčerko, starši deklice morajo ob njeni poroki plačati doto, in navado, da se ženska ob poroki preseli v moževo hišo, piše BBC.

Neki indijski časopis je lani celo objavil "znanstveno preverljiva priporočila" za pare, kako naj spočnejo dečka, kot na primer, da so ženske med spanjem obrnjene proti zahodu in imajo spolne odnose le na točno določene dni v tednu.

V zveznih državah Pandžab in Harjana je dajanje prednosti moškim potomcem najopaznejše - tam trenutno na vsakih 1.000 deklic, mlajših od sedmih let, živi 1.200 fantkov enake starosti, najmanjše razlike med spoloma pa so v zvezni državi Megalaja.

"Nečista" menstrualna kri

Na nekaterih območjih pa ljudje še vedno verjamejo v mite in tabuje, povezane z menstruacijo. Tako mnogi Indijci verjamejo, da so ženske med menstruacijo nečiste in zato nimajo vstopa v templje, ne smejo sodelovati v verskih obredih ali pripravljati določene hrane. Ponekod so se že lotili spreminjanja teh vzorcev, na primer v zvezni državi Maharaštra, kjer so oblasti vsem javnim šolam lani naročile, da morajo v učni načrt vključiti tudi poučevanje o tej temi.

Prvi korak je bila sprememba miselnosti učiteljev - kar 80 odstotkov jih je bilo prepričanih, da je menstrualna kri nečista. Z izobraževanjem so svoje znanje lahko prenesli tudi na deklice, s tem pa želijo zmanjšati tudi osip v šolah med njimi. Mnoge namreč nehajo hoditi v šolo, ko dobijo menstruacijo, ali pa tiste dni preživijo doma. Velika težava so tudi okužbe deklet v času menstruacije - higienski vložki so sploh na podeželju težko dosegljivi, zato več kot 60 odstotkov indijskih žensk in deklet uporablja kar blago, ki pa velikokrat ni dobro oprano.

A. P. J.