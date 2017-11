Unicef: Vsakemu 12. otroku gre slabše kot njegovim staršem

Svetovni dan otrok

20. november 2017 ob 10:35

New York - MMC RTV SLO, STA

Za 180 milijonov otrok v 37 državah se je v 20 letih povečala možnost, da se bodo spopadli s hudo revščino, da ne bodo obiskovali šole ali pa bodo žrtve nasilja. Najbolj so se razmere poslabšale za otroke v Južnem Sudanu.

Takšni so izsledki na današnji svetovni dan otrok objavljenega Unicefovega poročila, v katerem je zapisano, da so glavni razlog za slabe napovedi različni spopadi in slabe vlade. Največji padec kakovosti življenja v zadnjih 20 letih so doživeli otroci v Južnem Sudanu, slabše kot njihovim staršem pa kaže tudi otrokom v Srednjeafriški republiki, Siriji in Jemnu.

"Medtem ko je zadnja generacija doživela izjemen dvig življenjske ravni za večino otrok, pa je pozabljena manjšina otrok iz tega izključena," je povedal Laurence Chandy, direktor Unicefa za področje podatkov, raziskovanja in politik.

Ob svetovnem dnevu otrok, ki ga zaznamujemo v spomin sprejetja deklaracija o človekovih pravicah leta 1959 in konvencije o otrokovih pravicah leta 1989, bodo po vsem svetu potekali številni dogodki.

Nekaj dejstev, ki so navedena v poročil:

- delež ljudi, ki živijo z manj kot 1,90 dolarja na dan, povečalo v 14 državah, med njimi so Benin, Kamerun, Madagaskar, Zambija in Zimbabve.

- obiskovanje osnovnih šol se je zmanjšalo v 21 državah, med njimi tudi v Siriji in Tanzaniji. Glavni razlog so finančna kriza, hitra rast števila prebivalstva in vpliv kontliktov.

- število nasilnih smrti med otroki, mlajšimi od 19 let, se je povišalo v sedmih državah: Centralni afriški republiki, Iraku, Libiji, Južnem Sudanu, Siriji, Ukrajini in Jemnu. V vseh naštetih državah potekajo oboroženi spopadi.

"V času, ko hitre tehnološke spremembe vodijo v velik dvig življenjskega standarda, je perverzno, da se na stotine milijonov otrok dejansko spopadajo s padcem življenjskega standarda, s čimer se med njimi krepi občutek nepravičnosti, med njihovimi starši pa občutek neuspeha," je še dejal Chandy.

Otrok skrbijo terorizem, izobraževanje in revščina

V ločeni raziskavi, ki jo je prav tako opravil Unicef, in sicer v 14 državah med otroki, starimi med 9 in 18 let, je objavljeno, da so otroci zaskrbljeni zaradi globalnih vprašanj, ki vplivajo na njihove vrstnike in tudi nanje, od nasilja, terorizma in klimatskih sprememb do revščine. V vseh 14 sodelujočih državah so otroci kot ključna vprašanja, s katerimi bi se morali po njihovem mnenju spopasti svetovni voditelji, našteli terorizem, izobraževanje in revščino.

