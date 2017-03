Sporazum med vlado in zdravniki le parafiran

Stavke ne bo

4. marec 2017 ob 19:18,

zadnji poseg: 4. marec 2017 ob 19:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

S parafiranim sporazumom o začasni prekinitvi zdravniške stavke med vlado in Fidesom do ponedeljkove stavke ne bo prišlo, zdravniki pa so si izborili 36 milijonov evrov za dodatno nagrajevanje dela.



Stavka bo tako zamrznjena za šest mesecev, delo v bolnišnicah pa bo v ponedeljek potekalo normalno, je za TV Slovenija poročala Tadeja Anžlovar. Zdravniki bodo po novem lahko nagrajeni do 25 odstotkov plače, če bodo delali več in bolje ter skrajševali čakalne dobe. Od tega, koliko bodo skrajšali čakalne dobe, bo odvisna tudi njihova nagrada.



Za nagrajevanje je vlada namenila še dodatnih 36 milijonov evrov, poleg tega pa so podpisali aneks h kolektivni pogodbi. V njem so na novo opredeljena delovna mesta specializantov, višjih zdravnikov, zobozdravnikov in zobozdravnikov z licenco, ter višjih specialistov. Vsi specializanti pa bodo po novem dogovoru začeli 45. plačnim razredom.

Sporazum, katerega del sta tudi dva pravilnika, mora pred končnim podpisom dobiti še podporo vlade. Ta se bo sicer prvič sestala že v ponedeljek v okviru obiska na Goriškem, a za zdaj še ni jasno, ali bi ga utegnila obravnavati že takrat.

Če vlada ne bi dosegla dogovora s Fidesom, bi zdravniki v ponedeljek vnovič stavkali. Stavko so nameravali stopnjevati tako, da bi prvi teden v marcu stavkali le en dan, in sicer v ponedeljek, v drugem tednu marca pa so nameravali stavkati v četrtek in petek, nato pa vsak nadaljnji teden stopnjevati izvajanje stavke do polnega tedna.

