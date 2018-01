Svet UKC Maribor dvignil plače direktorjevih sodelavcev

Zaupnice predsedniku sveta Ljubu Germiču

11. januar 2018 ob 07:43,

zadnji poseg: 11. januar 2018 ob 08:01

Ljubljana

Svet zavoda UKC Maribor je na današnji seji potrdil predlog direktorja Vojka Flisa o višjih plačnih razredih njegovih najožjih sodelavcev.

Strokovna direktorica Darja Arko je tako odslej za plačni razred nižje od direktorja, torej v 59. plačnem razredu, pomočniki direktorja pa v 55.

Sicer pa je svet zavoda UKC Maribor večji del današnje seje namenil razčiščevanju zaostrenih odnosov med člani sveta in vodstvom bolnišnice, zaradi česar je predsednik sveta Ljubo Germič člane sveta in vodstvo bolnišnice pozval, naj se izrečejo o njegovi zaupnici. Razlog za to so po njegovih besedah diskreditacije in očitki o kadrovanju in podkupovanju znotraj UKC-ja, ki naj bi jih bil deležen v zadnjem času.

"Ne morem delovati kot predsednik sveta zavoda, če sem deležen anonimk, klevet, laži in marsičesa in glede nato, da to postaja sestavni del javne komunikacije, se mi je zdelo prav, da o tem spregovorim in vprašam za zaupanje člane sveta," je dejal Germič.

Kot je poročal STA, naj bi se širile govorice, da naj bi bilo njegovo zagovarjanje že dolgo načrtovane naložbe v novo analitično platformo za biokemijo na oddelku za laboratorijsko diagnostiko posledica osebnih interesov. Imel naj bi podjetje, ki se ukvarja s tem.

Germič je to odločno zanikal. "Nimam nobenega podjetja, nobene povezave s katerim koli podjetjem," je dejal. Kot je povedal, se za to naložbo zavzema, ker stroka meni, da je nujno potrebna, pa tudi sicer da ga stalno žene le interes UKC Maribor. "Stvari gredo predaleč, takšnih diskreditacij sem sit," je dejal.

Ogorčena je bila tudi članica sveta zavoda Stanislava Naterer, ki je omenila pismo z očitki na račun dela nekaterih članov sveta, ki ga je decembra 2016 takratno vodstvo kliničnega centra poslalo ministrstvu za zdravje. Maja lani naj bi sledilo še anonimno pismo, ki nekaterim članom sveta zavoda očita podkupljivost. Pričakovala je, da se bodo stvari spremenile s prihodom novega direktorja Vojka Flisa. "A pokazalo se je, da se v UKC-ju Maribor ni nič spremenilo, ne le na poslovnem področju, ampak tudi v odnosu med vodstvom in svetom zavoda," je dejala.

Tudi drugi člani sveta zavoda so izrazili željo po konstruktivnejšem sodelovanju vodstvene ekipe UKC Maribor, tega si po lastnih besedah želi tudi direktor Flis. "Sedanje vodstvo nima s poskusi diskreditacije nič. Tudi mi si želimo sodelovanja in reševanja težav," je poudaril. Naposled so se dogovorili, da poskušajo temelje za boljše odnose postaviti na neuradnem srečanju, ki naj bi ga sklicali v kratkem.

Številne nove zaposlitve

Članica sveta zavoda Barbara Tiselj pa je zahtevala seznam in obrazložitve vseh novih zaposlitev v upravno-tehničnih službah UKC Maribor v mandatu direktorja Flisa, ki je naloge prevzel lani poleti.

Med drugim je z novim letom dobila zaposlitev v nabavni službi prejšnja direktorica občinske uprave v Rušah Karin Jurše. Po poročanju časopisa Večer čaka mesto pomočnice direktorja za nabavo. Tega je do konca leta 2016 zasedal Peter Weissensteiner, ki po izredni odpovedi čaka na sodbo delovnega sodišča.

Nova v kliničnem centru je tudi pravnica Klara Mihaldinec, zaposlena kot svetovalka generalnega direktorja, svetovalec direktorja je postal tudi vodja centra za odnose z javnostmi in marketing Janez Lencl.

Člani sveta UKC Maribor so nato Germiča na mestu predsednika sveta znova soglasno podprli, vodstvu bolnišnice pa naložili, da pripravi skupni sestanek, na katerem bodo razrešili nakopičena nesoglasja, ki so iz seje v sejo vse očitnejša in zelo slabo vplivajo na skupno delo.

