UKC Ljubljana bo s cenejšimi žilnimi opornicami prihranil 187 tisočakov

Aneks k pogodbi začne veljati na začetku junija

29. maj 2017 ob 12:42

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V pogajanjih z dobavitelji je UKC-ju Ljubljana uspelo znižati ceni dveh žilnih opornic, ki predstavljata pretežni del nabav, in tako na letni ravni prihraniti 187 tisoč evrov, so sporočili.

Pogajanja so potekala v okviru pogodb z javnega razpisa iz leta 2013, so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Obenem so v bolnišnici za manjkajoče količine izvedli postopek s pogajanji brez predhodne objave, ki je že pravnomočno končan. Na podlagi zakona o javnem naročanju so k oddaji ponudb pozvali dobavitelje, ki so na razpisu leta 2013 ponudili ustrezne opornice glede na določena merila.

Poziv so naslovili na ponudnike Angiomedic, Bormia in Mark Medical. Ponudbo pa sta nato oddala Angiomedic in Bormia, ki sta v pogajanjih ponudila končni ceni. Po obstoječi pogodbi so v UKC-ju z enim izmed dobaviteljev dosegli dogovor o znižanju cen za 15 odstotkov. Aneks k pogodbi bo začel veljati z začetkom junija, so še sporočili iz bolnišnice.

Spomnimo, da so v državnem zboru (DZ) aprila 2016 ustanovili preiskovalno komisijo o ugotavljanju zlorab v zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic, medtem ko zgodba o preplačilih žilnih opornic sega v leto 2013. Takrat se je izkazalo, da slovenske bolnišnice kupujejo t. i. stente po bistveno višji ceni, kot jih nabavljajo bolnišnice v tujini.

Komisija je 25. aprila letos sklenila, da bo na zaslišanje povabila vse ministre za zdravje od leta 2009 dalje. Od takrat se je na zdravstvenem resorju vključno z aktualno ministrico Milojko Kolar Celarc zvrstilo sedem ministrov.

G. K.