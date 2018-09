Z novim testiranjem novorojenčkov bodo preprečevali presnovne bolezni

Cilj nadgradnja testiranja na 50 genetskih bolezni

7. september 2018 ob 18:08,

zadnji poseg: 7. september 2018 ob 18:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Nacionalni program presejanja novorojenčkov, testiranja za 20 presnovnih bolezni, bo stekel 1. oktobra. Z novo aparaturo bodo testirali prav vse slovenske novorojenčke.

V programu se bo povezalo vseh 12 slovenskih porodnišnic v enoten komunikacijski sistem, ki bo povsem avtomatiziran. Gre za popolnoma nov način testiranja, pri katerem iz ene same kapljice krvi lahko odkrijejo celoten spekter genetskih oziroma prirojenih bolezni, hkrati pa imajo vse pripravljeno za nadgradnjo, s katero bi stopili v korak z najboljšimi svetovnimi centri.

Doslej so pri novorojenčkih izvajali teste za pomanjkanje ščitničnega hormona, in za presnovno bolezen fenilketonorijo. Po novem bodo novorojenčke testirali na 20 presnovnih prirojenih bolezni. Denimo, ko se dojenček rodi z okvaro enega samega dela presnove, se samo ena aminokislina ali druga molekula v jetrih ne more presnoviti, zaradi česar se v telesu začnejo nabirajo strupene snovi, pojasnjuje pediater Tadej Battellino, predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni na UKC Ljubljana.

"Če okvarjajo možgane, pride do zastoja v razvoju, krčev, če okvarijo jetra, lahko pride do slike, ki je zelo podobna zastrupitvi, in otrok lahko v tednu, dveh umre. S tem ko umaknemo to spojino, ki je telo ne more presnoviti, bolezen popolnoma izgine," je pojasnil.

Testiranje zgolj ozdravljivih bolezni

V tem se takšno testiranje oz. presejanje razlikuje tudi od presejanja na nekatere druge prirojene bolezni, denimo nevrološke ali pa rake, ki jih ne znajo še zdraviti. "Ne gre za to, da ne bi znali odkrivati ostalih bolezni, ampak etičnost presejanja stoji na tem, da znaš bolezen zdraviti, preprečiti škodo," je dejal.

Vseeno pa si želijo, da bi jim ministrstvo kmalu spet prisluhnilo in bodo dobili dovolj zmogljiv aparat, ki bodo omogočal genetsko testiranje še denimo 50 drugih prirojenih bolezni, ki jih v tem trenutku sicer še ne znajo zdraviti, je pa verjetno, da jih bodo uspeli zdraviti v kratkem času.

Celoten proces bo avtomatiziran

Nekaj takšnih otrok so doslej odkrili s selektivnimi testi v primeru blažje oblike bolezni prek klinične slike, zdaj jih bodo odkrili, še preden se bo otroku kar koli zgodilo. Trenutno poteka med bolnišnicami še logistika za pridobitev akreditacije. "To pa pomeni, da se ob odvzemu vzorca v lokalni porodnišnici generira črtna koda, ki potem avtomatizira potek poti in analize vzorca ter sporočanje izvida, tako da človeška roka na tej poti ne more narediti napake," je še pojasnil Battellino.

Njihovih cilj pa je prehod na neposredno genetsko testiranje s katerim bi lahko odkrivali kar 50 genetskih bolezni. "Vse imamo pripravljeno, da testiranje nadgradimo na nivo, ki ga ima samo pet najbogatejših na svetu, torej na neposredno genetsko skeniranje, resnično upamo, da bo posluh države dovolj velik," je sklenil pediater. Za to potrebujejo še dodatno opremo, želijo si jo do konca leta, je poročala Helena Lovinčič.

Denar zagotovilo ministrstvo za zdravje

Aparat, ki bo omogočil presejanje novorojenčkov na prirojene presnovne bolezni, je v celoti financiralo ministrstvo za zdravje, stal pa je slabega pol milijona evrov. UKC je poskrbel za nove napeljave, ki omogočajo delovanje aparatov, za kar so namenili okoli 50.000 evrov. Prav tako je nacionalni program presejanja pri novorojenčkih uvrščen v splošni dogovor, kar pomeni, da ga bo krilo obvezno zdravstveno zavarovanje.

Generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Mojca Gobec je ob predaji dejala, da se s to aparaturo daje "našim otrokom pomembno možnost, da te bolezni zgodaj odkrijemo, da jih ustreznejše zdravimo". Prepričana je, da se Slovenija zagotovo uvršča med države, ki za otroke in mladostnike nudi zelo kakovostne in dobre zdravstvene storitve.

G. K.