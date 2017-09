Želje po novi organizacijski enoti, ki bi lahko obravnavala več srčnih bolnikov

Pripravlja se sodelovanje s tujimi institucijami

6. september 2017 ob 16:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Projektni svet za otroško kardiologijo se je sestal na prvi seji in sklenil, da bodo predlagali ministrstvu za zdravje in UKC-ju reorganizacijo že obstoječega centra za obravnavo otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami.

Vodja projektnega sveta in mednarodno priznani kardiokirurg Igor Gregorič je pojasnil, da bi obstoječi center preoblikovali v novo organizacijsko enoto, ki bi obravnavala vse otroke s srčnimi obolenji in tudi odrasle s prirojenimi srčnimi napakami. Tako bi obravnavali več bolnikov, prav tako bi bili zaposleni v okviru centra, ne pa razdrobljeno po Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana.

S tem bi se po njegovem mnenju bolje uredila organizacija, takšen koncept samostojne organizacijske enote pa je tudi razširjen v evropskem in svetovnem merilu. Ali bo center popolnoma samostojen ali pa bo deloval v okviru UKC-ja, še ne ve. Bo pa vzpostavitev takšnega centra po njegovem mnenju trajala nekaj časa.

Niso se pa danes osredotočali na operativno izvedbo takega centra, to so prepustili za naslednjo sejo, ki bo predvidoma v začetku oktobra. Do takrat pa ima UKC že načrt, kako izboljšati sedanje stanje. Po njegovi oceni je načrt dober.

Sodelovanje s tujim kardiološkim centrom

Strokovna direktorica UKC-ja Marija Pfeifer je dejala, da bodo do ustanovitve tega centra, ki bo deloval v sodelovanju s tujim centrom, najverjetneje podpisali začasno pogodbo o sodelovanju z enim od tujih kardioloških centrov, s katerimi se zdaj pogajajo.

S tem bodo zagotavljali, da bo v UKC-ju nenehno prisoten otroški srčni kirurg - en teden specialist, en teden specializant, ki bo poleg operacij tudi udeležen pri vizitah, sodeloval bo pri konferencah in poučeval. Poleg tega bi se slovenski kardiologi, intenzivisti in anesteziologi, ki sodelujejo v programu otroške srčne kirurgije, izobraževali v tujini.

Pogodbo za tako sodelovanje imajo že pripravljeno, sedaj se bodo s centroma v Pragi in Massi pogajali o ceni. Točnih cen Pfeiferjeva ne ve. Sicer pa je poudarila, da slovenski kardiokirurg Miha Weiss, ki se izobražuje za otroškega srčnega kirurga, zelo napreduje in veliko operira že sam.

Gregorič je dodal, da bi lahko sčasoma ta novoustanovljeni center tudi prerasel nacionalne okvire in bi se v njem zdravili bolniki iz regije. "Ampak najprej je treba center ustanoviti, cilj je vzpostaviti center odličnosti," je dodal.

Gregorič je bil sicer tudi vodja mednarodne komisije, ki je v okviru zdravniške zbornice opravila nadzor nad programom otroške srčne kirurgije in ugotovila številne nepravilnosti. Kot je dejal, s podrobnostmi, kako so se priporočila komisije uresničevala v praksi, ni bil točno seznanjen. Ve pa, da so od 2015 narejene nekatere spremembe v pozitivno smer.

T. H.