Ostanki nesrečne deklice Ate, mumije iz čilske puščave Atakama. Nenavadna oblika je sprožila govorice o Nezemljanih ali drugih vrstah človeka. Foto: Emery Smith Ata je bila ali rojena mrtva ali pa umrla kmalu po porodu. Foto: Emery Smith

15-centimetrski "Nezemljan" je v resnici nesrečni plod

Genetska analiza na mumificiranem truplu

23. marec 2018 ob 10:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred 15 leti so v puščavi Atakama našli nenavadne ostanke bitja, ki je spominjalo na Nezemljana. Znanstveniki so z genetsko analizo našli pravi izvor in razkrili usodo nesrečnika.

V zapuščenem mestu sredi čilske puščave Atakama so leta 2003 našli mumificirane ostanke le 15 centimetrov velikega bitja. Hitro je izmenjalo več lastnikov, končalo v Španiji, vmes pa sprožilo kopico špekulacij in teorij zarote, med drugim o neznanih vrstah človeka ali primatov in celo Nezemljanih.

Primerek, poimenovan Ata, ima nekaj večjih nenavadnosti. Ni samo majhen pri 15 centimetrih, temveč ima premalo reber, podolgovato lobanjo in nenavadno postarane kosti, kot da je za njimi že šest do sedem let.

Ostanki so medtem končali pri znanstvenikih. Že pred leti so z osnovno analizo potrdili, da gre za sodobnega človeka, zdaj pa je na dan prišla raziskava Stanford Medicine (Kalifornija, ZDA), ki je z globoko genetsko analizo priskrbela podrobnejšo zgodbo.

Raziskava je objavljena v znanstveni publikaciji Genome Research.

Stanfordovi raziskovalci so iz reber odvzeli vzorec za DNK-analizo in obenem ugotovili, da je star le 40 let. Po sekvenciranju genoma so ugotovili, da se osem odstotkov ne sklada s človeškim, a razlog je kar preprost: razpadanje dednine skozi čas.

Gre za punčko čilskega izvora, zelo verjetno plod. V njej so našli mutacije v kar sedmih genih, ki določajo razvoj kosti, nekatere od teh mutacij so bile do zdaj neznane in so v znanstveni literaturi opisane prvič, navaja univerza v sporočilu za javnost.

Ata je imela več nepravilnosti v kostnem razvoju, obliki obraza in kostnih displazij, pritlikavost oziroma ahondroplazijo. "Nekatere od teh mutacij smo že povezovali z boleznimi, a ne z rastjo kosti ali razvojnimi motnjami," sporočajo s Stanforda.

Vodja raziskave Garry Nolan je za britanski časopis Guardian dejal, da se je Ata rodila mrtva ali pa umrla takoj po porodu. Bila je namreč tako izmaličena, da se najbrž ni mogla niti prehranjevati. "Začela se je kot zgodba o Nezemljanih, izkazala pa za zgodbo o človeški tragediji. Ženska je rodila izmaličenega otroka, ki so ga na neki način ohranili in prodajali. Naj počiva v miru," je sklenil.

Al. Ma.