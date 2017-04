22 futurističnih tehnologij, na katere Nasa stavi svoj denar

FAZA II. *** 16. *** Sonda za notranjost Venere, opremljena z in-situ pogonom *** S točko 16. se začenja sedmero konceptov, ki so že prestali prvi, devetmesečni preizkus in se preselili v bolj dolgotrajno razvojno fazo. Na prvem mestu je predlagana misija na Venero, peklensko verzijo Zemlje. Venera je sosednji planet, ki naj bi nekoč bil poln oceanov in morda tudi življenja, a nekje na poti je šlo nekaj zelo narobe. Danes je Venera obkrožena z vročo, kisline polno atmosfero, domnevnim rezultatom podivjanega učinka tople grede. Peklenske razmere preprečujejo aktivno raziskovanje. Do zdaj so do tal tega planeta prišle le ruske pristajalne sonde, ki so delovale le nekaj minut. Vročina jih je hitro uničila. Po dolgih desetletjih bi Nasin JPL poskusil z ameriško verzijo. V ozračje Venere bi spustil balon, ki bi se dvigal in spuščal, pri tem pa raziskoval stanje v različnih plasteh atmosfere. Bonus: temeljiteje bi lahko premeril površje in njegovo sestavo. Tega iz orbite ni mogoče narediti, saj ozračje blokira potrebne valovne dolžine svetlobe. Gratis: gorivo bi sonda izdelovala kar iz ozračja s pomočjo elektrolize. Na fotografiji površje Venere, posneto v radijskih valovih in dodatno obdelano s teksturami, ki so jih bile posnele ruske pristajalne sonde. Foto: NASA/JPL