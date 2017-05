Ameriška astronavta opravila jubilejni 200. sprehod po vesolju

Astronavta sta na zunanji strani vesoljske postaje ISS zamenjala napravo, ki usmerja podatke

12. maj 2017 ob 21:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ameriška astronavta Jack Fischer in Peggy Whitson sta na mednarodni vesoljski postaji (ISS) opravila jubilejni 200. vesoljski sprehod s postaje.

Astronavta sta se na sprehod podala, saj sta morala na zunanji strani postaje zamenjati napravo, ki usmerja podatke in ukaze za poskuse znotraj postaje. Naprava na Zemlji tehta okoli 90 kilogramov, dosedanja pa je povzročala nekaj tehničnih težav. Ta menjava je bila obenem 200. izhod iz ISS-ja.

Sprehod se je začel z nekajurno zamudo, saj so pri Nasi odkrili prepuščanje na spoju naprave SCU, ki oskrbuje vesoljski skafander s kisikom in energijo. Napako so po pravočasnem odkritju odpravili, še preden sta se astronavta odpravila v vesoljski vakuum.

Po pravilih Nase lahko astronavta sprehod izvedeta tudi z le eno napravo SCU, ki si jo izmenjujeta, kar sta tudi storila. Zato je bil sprehod z načrtovanih šest ur in pol skrajšan na štiri ure in trinajst minut. V tem času sta astronavta uspešno opravila načrtovano menjavo naprave na ISS-ju.

Prvi izhod z ISS-ja so astronavti izvedli 7. decembra 1997.

L. L.