Sojuz v vesolje ponesel Rusa in Američana

Na vesoljski postaji že trije astronavti

20. april 2017 ob 18:26

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Rusko vesoljsko plovilo sojuz je v četrtek v vesolje poneslo ruskega kozmonavta Fjodorja Jurčihina in ameriškega astronavta Jacka Fischerja, ki sta po približno šestih urah poleta prispela na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS).

V sojuzu, ki je bil izstreljen iz kazahstanskega vzletišča Bajkonur, je sicer prostora za tri astronavte, vendar je bilo tokrat v njem namesto tretjega člana 70 kilogramov hrane in opreme. 58-letni Jurčihin in 43-letni Fischer bosta v vesolju ostala pet mesecev. Na postaji so ju pričakali Američanka Peggy Whitson, Rus Oleg Novicki in Francoz Thomas Pesquet, ki so tam že več kot 150 dni, na Zemljo pa se bodo vrnili junija.

Jurčihin v vesolju že 537 dni

Jurčihin je do zdaj v vesolju preživel skupaj 537 dni na štirih misijah na ISS, kar je več kot kateri koli ameriški astronavt, a še vedno manj od rojaka Genadija Padalke, ki je vknjižil 879 dni. Za Fischerja je to prva misija v vesolju.

Whitsonova bo podrla ameriški rekord

57-letna Whitsonova, ki poveljuje ISS-ju, bo v prihodnjih dneh s 534 dnevi v vesolju podrla ameriški rekord, ki je bil do zdaj v rokah Jeffa Williamsa. Whitsonova je prva ženska, ki je dvakrat poveljevala vesoljski postaji.

Čez dva dni bo na ISS prispelo tovorno plovilo cygnus s hrano in opremo za izvajanje poskusov. Kot so sporočili iz ameriške vesoljske agencije Nasa, gre za opremo v podporo raziskavam zdravil proti raku, rasti polprevodniških kristalov in pogojev ponovnega vstopa v atmosfero.

A. V.