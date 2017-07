Facebook ugasnil umetno inteligenco, ko je začela uporabljati svoj jezik

Ne gre za prvi tovrstni primer

31. julij 2017 ob 14:45

Manlo Park - MMC RTV SLO

Spletni velikan se je odločil ugasniti sistem umetne inteligence, potem ko je ta začel uporabljati svojo različico angleščine za komunikacijo med posameznimi boti.



Novico je sicer prvi objavil spletni portal Digital Journal že 21. julija, se pravi nekaj dni pred tem, ko je v javnost prišel spor med Elonom Muskom, ustanoviteljem proizvajalca avtomobilov Tesla, in vodjo Facebooka Markom Zuckerbergom, ki sta se sporekla prav na temo umetne inteligence.



Dogodek na Facebooku ni prvi te vrste, saj se je podobno zgodilo že nekajkrat in v vsakem primeru je umetna inteligenca opustila svoje učenje v angleščini in začela uporabljati svojo različico. Ljudem na prvi pogled ta jezik predstavlja popoln nesmisel, a gre za najbolj učinkovit način komunikacije med agenti umetne inteligence.



Tako sta se v eni izmenjavi dva taka agenta, Alice in Bob, pogovarjala na naslednji način, navaja podjetje. Začne Bob z "Jaz jaz lahko jaz jaz jaz vse ostalo", na kar mu Alice odgovori "Žoge imajo nič meni meni meni …". Vse ostale izmenjave so bile variacije na to temo.



Po oceni razvijalcev umetne inteligence gre za način, kako je Bob uporabil jezik, da je Alice ponudil več predmetov in je za računalniške programe bolj logičen kot naravni jezik, ki pravi jaz bom vzel tri in ti vse ostalo. Očitno je program v tem primeru ocenil, da se mu uporaba angleščine ne izplača več, zato je ustvaril bolj učinkovito rešitev.

Ali obstaja grožnja?

Trenutno sicer še ni dovolj dokazov, da bi ocenili, ali jezik umetne inteligence lahko predstavlja grožnjo, da bi stroji znotraj sistema s svojimi ukazi nadvladali svoje upravljavce.

A. Č.