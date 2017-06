Preveč "samozavestni" roboti za ljudi ne bi bili najboljša izbira

Najboljši bi našli ravnovesje med premalo in preveč samozavesti

9. junij 2017 ob 21:06

Roboti, ki bi bili manj samozavestni glede svojih zmožnosti in bi potrebovali človeško potrditev, bi bili za ljudje bolj koristni, menijo raziskovalci.



Čeprav smo še daleč od dejanske robotske samozavesti, pa bo ta pomembno vplivala na to, kako jih bomo v prihodnosti sestavljali, piše New Scientist. V ta namen je ekipa na univerzi Kalifornije, Berkley razvila zanimiv eksperiment.



Preveč samozavestna umetna inteligenca namreč lahko povzroča kopico nevšečnosti, pravi Dylan Hadfield-Menell z omenjene univerze. Za primer da Facebookov algoritem, ki uporabnikom dostavlja novice. Te so takšne, ki naj bi jih uporabniki želeli videti in deliti. Vendar je brezkompromisno sledenje programskim vrsticam privedlo do tega, da je algoritem uporabnikom postregel tudi z neresničnimi novicami.



V poskusu so zato raziskovalci razvili matematični model sporazumevanja med ljudmi in roboti, imenovan igra izklopnega stikala. V tej igri robot dobi za izvesti neko nalogo, človek pa lahko kadar koli sredi izvrševanja naloge robota izklopi. Vendar pa ima robot tudi možnost, da ljudem izklop prepreči.

Samozavestni roboti, ki menijo, da opravljajo koristno nalogo, ljudem ne bi nikoli dovolili izklopa, saj bi želeli povsem izkoristiti čas za opravljanje naloge, obratno pa velja za nesamozavestnega robota, ki bi mu dovolili izklop na kateri koli točki. Najbolj varni robot bodo znali najti ravnovesje med obema



Okvire etike je potrebno postaviti že zdaj

Hadfield-Menell sicer meni, da ne bi smeli narediti premalo samozavestne umetne inteligence in za primer navede samovozeče vozilo, ki prevaža otroka. Takšno vozilo ne bi smelo nikoli dovoliti otroku, da prevzame nadzor, pravi.



Čeprav se morda zdi, da razvijalci s tem nekoliko prehitevajo, ti poudarjajo, da se bodo morali roboti v prihodnosti odločati o človeških življenjih, zato je potrebno etični okvir začeti razvijati že zdaj. Hadfield-Menell si kot končni cilj sicer želi, da bi razvili umetno inteligenco, ki bi bila bolj predvidljiva in bolj enostavna za človeško razumevanje.

