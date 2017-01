Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Zemljina sredica bi lahko dala vpogled v to, kako se je naš planet izoblikoval. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Je "manjkajoči" element v Zemeljski sredici silicij?

Potrebne bodo nove raziskave

10. januar 2017 ob 14:37

Simulacije japonskih znanstvenikov kažejo, da je element, ki predstavlja zajeten delež sestava jedra Zemlje, najverjetneje silicij. Jedro sestavljata še železo in nikelj.

Doslej so znanstveniki ugotovili, da je železo najbolj obilen element (85 odstotkov) v Zemeljski sredici, sledi mu nikelj (10 odstotkov), identiteta tretjega elementa, pa je bila neznana, piše spletni BBC. A izsledki simulacije, v kateri so poustvarili visoke temperature in pritisk središča Zemlje, so pokazali, da bi ta neznani element lahko bil silicij in naj bi predstavljal okoli pet odstotkov mase sredice.

Odkritje tretjega elementa v sestavu bi nam dalo več podatkov o tem, kako se je naš planet izoblikoval, vendar je glavni avtor študije, Eidži Ohtani, poudaril, da bo potrebnih še več raziskav in da prisotnosti drugih elementov ne izključujejo.



Ker je središče Zemlje pregloboko, ga ne moremo neposredno preučevati, zato se znanstveniki v njegovem preučevanju zanašajo na potresno valovanje in kako to potuje skozi ta del Zemlje. Interagiranje potresnih valov s središčem našega planeta, pa znanstvenikom daje podatke o njegovem sestavu.

