Na testu: MyKi Watch - Veliki brat za otroke

Stalen nadzor v obliki modnega dodatka

9. januar 2017 ob 06:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Svet se je od naših otroških dni precej spremenil. Tehnologija nam dopušča večjo povezanost in dosegljivost, kar je za rahlo paranoidne starše ali takšne starše, ki imajo radi nadzor odlično, saj lahko v vsakem trenutku s pomočjo tehnoloških naprav in aplikacij sledijo svojemu otroku.

Hkrati se razvija tudi segment tako imenovane oblačilne ozirma nosljive tehnolgije, ki povezuje tehnološke naprave z oblekami ali nosljivimi dodatki (zapestnice, ure). Ena takih simpatičnih naprav je ura MyKi, ki so jo razvili praktično v naši soseščini, v Bolgariji.

Ura je namenjena predvsem mlajšim otrokom (tja do 10 let), ki imajo veliko obšolskih obveznosti ali so preprosto radi zunaj in katerih starši bi radi bili na tekočem, kje se njihov otrok nahaja. V lični majhni škatli se nahaja ura iz trpežne gumaste plastike, kabel USB brez polnilnika, a je uporaben katerikoli polnilnik za mobilne telefone ter miniaturen izvijač, s katerim odpremo zadnjo stranico ure, kjer se nahaja reža za kartico micro USB.

Ura ima razmeroma velik monokromatski zaslon, na katerem je prikazan čas, datum, stanje baterije, moč GSM signala ter čisto na dnu še števec korakov. Na desni strani so tri tipke, zgornja in spodnja sta namenjeni klicanju oziroma dostopanju do imenika, srednja pa je za vklop/izklop in snemanje govornih sporočil. Na levi strani je vhod micro USB za priklop polnilnika ter posebna tipka SOS, s katero se opravi klic na označeno številko, hkrati pa se pošlje sporočilo staršem v aplikacijo. Na zadnji strani ure se nahaja senzor bližine, ki vsakokrat, ko otrok umakne uro z zapestja, pošlje o tem sporočilo staršem v aplikacijo.

Ura je torej prek mobilnega omrežja vedno povezana s posebno aplikacijo (za Android in iOS), ki si jo starši brezplačno naložijo na svoj telefon in prek katere spremljajo, kaj se z njihovim otrokom dogaja. Prek aplikacije se pravzaprav opravljajo vse nastavitve v uri, saj sama ura ne omogoča nastavitev, le izbiro številk v imeniku.

Z uro po svetu

V uro je vgrajen sprejemnik signalov GPS, ki je ves čas vklopljen. Straši lahko prek aplikacije v vsakem trenutku vedo, kje je njihov otrok, pogledajo pa lahko še, ali se otrok premika in kje vse je bil v določenem časovnem obdobju. Prav tako je možno določiti, da aplikacija sporoči, če se otrok premika hitreje od določene hitrosti (da se na primer vozi v kakšnem vozilu) ali če otrok zapusti določeno varno območje, ki se ga določi na zemljevidu. Prek aplikacije je možno v vsakem trenutku vzpostaviti klicno povezavo z uro ali poslati govorno sporočilo.

Ker ima ura vgrajen pedometer (števec korakov), lahko starši v aplikaciji spremljajo tudi ta podatek ter na ta način poskrbijo, da se otroci dovolj gibljejo. Pri uri seveda ne sme manjkati budilka, zato je možno nastaviti do tri različne budilke. Kot je bilo omenjeno zgoraj, se vse ostale nastavitve urejajo prek aplikacije.

Tako starši določijo do 5 mobilnih številk, katere lahko otrok pokliče oziroma z njih sprejema klice, številko, na katero lahko pošlje SOS sporočilo, uredi se imenik, določi se tudi, na kakšen način in v katerih primerih naj aplikacija sporoči staršem, kaj se z uro dogaja (SMS sporočilo, e-mail sporočilo, običajno obvestilo aplikacije). Uro je možno na daljavo tudi izklopiti.

Praktično ali le za nekaj časa

Ura deluje dobro. Je ravno prav zanimiva in barvita, da je všeč mlajšim otrokom, čeprav mojemu sinu ni bila ravno najbolj všeč roza-rumena kombinacija, ki smo jo dobili na test, saj obstajata še rdeče-modra in modro-zelena. Določanje lokacije otroka v aplikaciji poteka prek Google maps, zato je natančnost lokacije odvisna od natančnosti zemljevidov, a je v večini primerov dokaj ustrezna.

Klicanje je enostavno, glas je morda malo tišji oziroma ne tako jasen, kar pa je odvisno tudi od otrokovega glasu. Še najbolj zabavno je pošiljanje posnetih govornih sporočil z ure, ker se otrokom zdi kot da so tajni agenti, ki prek ure sporočajo centrali, kaj se dogaja. Po drugi strani je pedometer dokaj nezanesljiv in praktično neuporaben, saj je zanimiv le ob prvi uporabi, potem pa vsi pozabijo nanj.

Največja težava te ure je v tem, da se je otroci čez čas naveličajo oziroma jih začne ura motiti in bi jo hitro dali dol, kar pa seveda sproži alarm v aplikaciji. Ura je torej uporabna le toliko časa, kolikor jo ima otrok na roki, kar pomeni, da bi morali starši otrokom zabičati, da ure ne snemajo z roke.

Prav tako je vprašljivo, za katere otroke je ura uporabna, še posebej ob dejstvu, da imajo danes vse mlajši otroci svoje mobilne telefone, katere je prav tako mogoče spremljati prek brezplačnih (ali plačljivih) aplikacij, kot so na primer Life360 Family Locator ali My Family GPS Tracker. Če pa v ozir vzamemo še ceno ure, ki znaša 89 evrov brez SIM kartice, je praktičnost posebne ure, ki jo lahko starši spremljajo, še manjša.

Vladimir Milovanović