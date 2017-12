Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Model Mate 10 (ali Mate 10 Pro) je še nekako konkurenčen, njegova lažja različica pa ponuja premalo, da bi prepričala veliko uporabnikov. Foto: MMC RTV SLO/Vladimir Milovanović Eden glavnih adutov tega telefona je velikost zaslona. S 14,99 cm (5,9 palca) po diagonali gre za večji telefon, že na meji s tablifoni. Foto: MMC RTV SLO/Vladimir Milovanović Telefon se tudi pri polni obremenitvi ne segreva pretirano, kar je velik plus. Foto: MMC RTV SLO/Vladimir Milovanović Huawei je z modelom Mate 10 Lite poskušal ponuditi mobilni telefon z velikim zaslonom za razmeroma prijazno ceno. Foto: MMC RTV SLO/Vladimir Milovanović Senzor za prstne odtise je na zadnji strani pod lečama fotoaparatov, lepo dosegljiv in zelo hiter. Foto: MMC RTV SLO/Vladimir Milovanović Fotografije glavnega fotoaparata so v lepih, dovolj svetlih razmerah lepe, ostre, z malo barvnih odstopanj in komaj zaznavno izgubo ostrine na robovih. Foto: MMC RTV SLO/Vladimir Milovanović Dodaj v

Na testu: Podhranjeni velikan – Huawei Mate 10 Lite

Lahkotno proti konkurenci

18. december 2017 ob 07:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Serija Huawei Mate po navadi ponuja zelo dobre telefone za razmeroma ugodno ceno, vsaj v primerjavi s konkurenco. A časi se spreminjajo. V razredu cenovno srednjerazrednih prenosnih telefonov je zdaj že taka gneča, da je že težko izstopati. Če je model Mate 10 (ali Mate 10 Pro) še nekako konkurenčen, pa njegova lažja različica ponuja premalo, da bi prepričala veliko uporabnikov.

Eden glavnih adutov tega telefona je velikost zaslona. S 14,99 cm (5,9 palca) po diagonali gre za večji telefon, že na meji s tablifoni. Tudi razločljivost slike na zaslonu (1080 x 2160 slikovnih točk) je primerna, morda ne ravno velika, a dovolj za nemoteno uporabo. Slika je, čeprav gre za običajen IPS LCD, odlična, z dobro barvno uravnoteženostjo in svetlostjo. Tudi na močni sončni svetlobi je slika dobro vidna, na žalost pa je steklo, ki pokriva zaslon, precej reflektivno. Oblikovno telefon ni neki presežek. Pravzaprav je eden tistih generičnih oblik, ki jih je že toliko na trgu. Robovi okoli zaslona so zelo tanki, to pa je tudi vse. Tipke ob strani so precej plitve in težko razločljive med sabo. Tu bi morda lahko vsaj nabrazdali površino za njihovo lažje doseganje. Ohišje je (zdaj že) standardno aluminijasto. Senzor za prstne odtise je na zadnji strani pod lečama fotoaparatov, lepo dosegljiv in zelo hiter.

Ker gre za različico Lite, manjka nekaj lastnosti, med drugim tudi podpora NFC. Tudi reža za priklop polnilnika je še vedno microUSB. Pod pokrovom je nekoliko starejši čip Kirin 659 s procesorjem z osmimi jedri in grafičnim procesorjem Mali-T830. Skupaj s kar 4 GB delovnega pomnilnika je to dovolj za običajna opravila, a pri grafično zahtevnih opravilih, recimo najsodobnejših igricah pa procesorja (predvsem grafični) komaj zmoreta obdelavo vseh podatkov, kar se kaže bodisi v občasnih zastojih bodisi v preklopu v manj zahteven grafični prikaz. Telefon se tudi pri polni obremenitvi ne segreva pretirano, kar je velik plus. Zato pa baterija, zmogljivosti 3000 mAh, ni dorasla ne zaslonu ne procesorju. Ob uporabi, opisani na koncu članka, je zdržala komaj 21 ur, manj kot Samsung Galaxy S8. Najbolj se baterija prazni pri ogledu (visokokakovostnih) videoposnetkov ali pri igranju grafično zahtevnih iger. Toda tudi v stanju pripravljenosti precej hitro izgublja energijo.

Zanimiv fotoaparat

Zelo zanimiva je vgradnja dveh leč glavnega fotoaparata, in sicer ena zmore posneti fotografije do velikosti 16 MP, medtem ko druga zajame le 2 MP fotografije. Enako je na sprednji strani, kjer sta prav tako dve leči, tokrat sicer 13 MP in 2MP. Razlog za drugo lečo je v izdelavi tako imenovanega učinka bokeh – globinske slike. Fotoaparata nimata optične stabilizacije, niti ne veliko nastavitev. Fotografije glavnega fotoaparata so v lepih, dovolj svetlih razmerah lepe, ostre, z malo barvnih odstopanj in komaj zaznavno izgubo ostrine na robovih. V slabših svetlobnih razmerah pa so fotografije polne šuma, a vseeno zadovoljive. Enako velja za sprednji fotoaparat. Oba fotoaparata zmoreta posneti videoposnetke 1080 p, torej polni HD, kaj več pa je v tem cenovnem razredu bolj redko. Videoposnetki so dobri, seveda spet odvisno od svetlobnih razmer.

Marsikoga bo zmotilo to, da je na telefon naložen operacijski sistem Android različice 7.0, čeprav ima njegov zmogljivejši brat, model Mate 10, naloženo različico 8.0. Toda nadgradnja naj bi bila že v pripravi. Razen nekaterih Huaweijevih aplikacij in nekaj igric na telefonu ni kakšnih posebnih aplikacij. Telefon ima le en zvočnik, torej ni stereozvoka, je pa ta edini zvočnik dovolj glasen. Tudi kakovost zvoka je do skoraj najvišjih nastavitev volumna dobra, pa čeprav manjkajo basi. Prek slušalk kakovost in tudi glasnost zvoka malo pade, a ne drastično.

Sklepne misli

Huawei je z modelom Mate 10 Lite poskušal ponuditi prenosni telefon z velikim zaslonom za razmeroma prijazno ceno (pod 400 evrov pri nas). A kaj, ko se telefon, razen z zaslonom in delno s fotoaparatom, s čim drugim ne more pohvaliti. Še najbolj razočara baterija, ki se v primerjavi s konkurenco zelo hitro izprazni, ker pa ne omogoča super hitrega polnjenja, se napolni do konca "šele" v dobrih dveh urah. Telefon je še najprimernejši za tiste, ki imajo rajši večji telefon, a nočejo zanj plačati preveč.

Uporaba modela Huawei Mate 10 Lite na testu:

1 ura brskanja po spletu, pol ure poslušanja glasbe, 1 ura ogledovanja videoposnetkov, 2 uri igranja igric (grafično zelo zahtevne), zajem štiridesetih fotografij najvišje razločljivosti, zajem 2-minutnega videoposnetka najvišje razločljivosti, nekaj krajših klicev in sporočil. Telefon je bil ves čas v omrežju LTE (klici) in z vklopljeno povezavo WiFi (prenos podatkov).

Čas trajanja baterije na testu: 21 ur

Vladimir Milovanović