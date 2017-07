Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Oblika očal Gear VR se ni bistveno spremenila v primerjavi z lansko različico, le da je tokrat očalom dodan ročni upravljalnik, ki je zelo lepo in intuitivno oblikovan. Foto: MMC RTV SLO Samsung Gear 360 je majhna kamera, ki zmore posneti 360-stopinjski video. Foto: MMC RTV SLO Samsung Gear 360 je simpatična majhna kamera, preprosta za uporabo in dokaj zmogljiva. Le kakovost posnetkov ni ravno najboljša, pa tudi baterija je podhranjena. Foto: MMC RTV SLO Priporočljivo je uporabiti oba pasova očal za čez glavo, tudi tistega na sredini, saj tako očala ne "plešejo", ko premikate glavo. Foto: MMC RTV SLO Samsung Gear VR s ceno okoli 140 evrov (pri nas) je zelo konkurenčen sorodnim izdelkom, omejitev je le to, da je očala mogoče uporabiti le s Samsungovimi telefoni. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na testu: pogled v 3D-svet - Samsung Gear VR in Gear 360 (2017)

Še vedno omejen pogled

10. julij 2017 ob 06:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred petindvajsetimi leti je bila virtualna resničnost sanjska zadeva, ki se je šele razvijala. Da bi lahko doživel vsaj približno tridimenzionalno okolje, si potreboval izjemno zmogljiv računalnik in težko čelado s številnimi kabli.

Takrat so vsi v nekaj letih pričakovali hiter razvoj in dejansko uporabno 3D-okolje za vsakdanjo uporabo. A medtem sta se zgodila splet in malo pozneje še hiter razvoj mobilne telefonije, ki sta napredek na tem področju malo zavrla.

V preteklih nekaj letih sta sinergija na področju medmrežja in mobilne telefonije in razvoj izjemno majhnih, a zmogljivih procesorjev (tudi grafičnih) omogočila inovativne rešitve na področju 3D-tehnike. Pri Samsungu so to seveda hitro opazili in začeli razvijati manjše naprave, ki lahko v povezavi z mobilnimi telefoni pričarajo pravo 3D-izkušnjo, in to za razmeroma majhen denar. Pred letom dni so predstavili prvi izvedbi očal za virtualno okolje Gear VR in kamere za snemanje 360-stopinjskih videoposnetkov. Obe napravi sta bili sprejeti z zanimanjem, a nista bili prav prelomni. Letos so pri Samsungu poslali na trg izboljšani oziroma preoblikovani različici, ki bosta morda rahlo uspešnejši.

Kamera

Samsung Gear 360 je majhna kamera, ki zmore posneti 360-stopinjski video. To lahko stori zaradi tega, ker ima vgrajeni dve kameri, potem pa programska oprema "zlepi" posnetka skupaj. Kamera je približno enako oblikovana kot lanska različica, torej bela krogla z velikima očesoma. A letošnja je izdelana skupaj z držalom, kar je praktično in koristno, saj je v držalu zdaj skrita vsa strojna oprema, hkrati pa je mnogo lažje držati kamero in zajemati videoposnetke. Sprednji del kamere ima pod lečo velik gumb za začetek snemanja, pod njim pa zaslonček, na katerem je prikazano, koliko časa lahko snemate, oziroma na njem vidite možnosti menija. Ob strani naprave sta še dva manjša gumba za vklop/izklop naprave in za dostop do menija. Na drugi strani sta reža za kartice microSD in USB-C-vhod za priklop polnilnika.

Posnetke je mogoče torej shraniti le na kartico microSD ali na telefon, kadar je kamera povezana z njim. Kamera je sposobna zajemati videoposnetke kakovosti 4 K pri 24 sličicah na sekundo in seveda še nižje razločljivosti (2 K pri 30 in 1080 p pri 60 sličicah na sekundo). To se vse sliši veliko, a kakovost posnetkov ni ravno najboljša. Še posebno je to očitno, ko snemate bolj akcijske prizore z veliko premikanja. Takrat je slika precej zrnata in tudi področje, kjer sta sliki "zlepljeni" skupaj, je polno popačenj. Če želite, pa lahko snemate samo z eno kamero (samo 1080 p) ali pa zajamete fotografije razločljivosti 8,4 MP. Fotografije so pravzaprav zelo v redu, boljše od fotografij marsikaterega prenosnega telefona. Težava je le, da fotografij ni mogoče gledati drugače kot na računalniku ali mobilnem telefonu. Druga manjša težava je baterija, ki težko zdrži en dan resnejše uporabe, saj lahko s polno baterijo posnamete le okoli dobro uro videoposnetkov najvišje razločljivosti. Kamero je seveda mogoče povezati z nekaterimi napravami s sistemom Android in iPhonom. Povezava je hitra in preprosta, potem ko namestite primerno aplikacijo. Ko je kamera povezana s telefonom, lahko na telefonu vidite "živo" sliko, urejate nastavitve načina snemanja in seveda snemate. Posnetke lahko s telefona shranite v oblak in potem urejate na računalniku.

VR-očala

Najboljši način za ogled 360-stopinjskih videoposnetkov je z namenskimi očali Samsung Gear VR. Oblika očal Gear VR se ni bistveno spremenila v primerjavi z lansko različico, le da je tokrat očalom dodan ročni upravljalnik, ki je zelo lepo in intuitivno oblikovan. Lastniki lanskih očal lahko upravljalnik kupite posebej, saj je združljiv z njimi. Z upravljalnikom sta izbira in igranje igric v 3D-okolju precej preprostejša, saj je poseben gumb nameščen spredaj na upravljalniku in posnema položaj sprožilca na pištoli. To je prav priročno pri igricah s streljanjem. Drugače pa lahko za izbiro uporabite okroglo ploščico na vrhu upravljalnika. Težava upravljalnika je edino v tem, da deluje na dve navadni bateriji AAA, ki ju je pač treba zamenjati, ko jima zmanjka energije.

Očala delujejo tako, da je treba v njih namestiti mobilne telefone Samsung (od S6 dalje in samo te). Na testu smo uporabili model S8, ki je prav lepo sedel v za to namenjen prostor in trdno ležal v njem, čeprav zdaj ni več pokrova čez telefon kot pri prvih očalih.

Na telefon je seveda prej treba namestiti aplikacijo Oculus, ki skrbi za povezavo med telefonom in očali. Prav tako je treba pred uporabo očal povezati s telefonom in aplikacijo še upravljalnik (prek povezave Bluetooth) in ga kalibrirati. Priporočljivo je uporabiti oba pasova očal za čez glavo, tudi tistega na sredini, saj tako očala ne "plešejo", ko premikate glavo. Virtualni prostor je za zdaj enak kot pri prejšnji različici, gre za nekakšno dnevno sobo, kjer lahko na zaslonih izbirate med aplikacijami, 360-stopinjskimi fotografijami/videi in igrami. Izbira je zdaj z upravljalnikom lažja in preprostejša, samo usmerite in pritisnete na tipko. Vsebine, ki bi podpirala upravljalnik, za zdaj še ni veliko, a se to dnevno spreminja. Vsebina je bodisi plačljiva bodisi brezplačna, te je kar veliko. Kakovost slike je zadovoljiva glede na to, da gre za razločljivost WQHD+ (2960x1440 pikslov, pri S8). Očala niso težka, notranjo oblogo pa je mogoče zamenjati, če se prepoji z znojem ali obrabi.

Sklepne misli

Samsung Gear 360 je simpatična majhna kamera, preprosta za uporabo in dokaj zmogljiva. Le kakovost posnetkov ni ravno najboljša, pa tudi baterija je podhranjena. 260 evrov, za kolikor se prodaja pri nas, ni ravno pretiran znesek za zabavno snemanje 360-stopinjskih videoposnetkov. Verjetno pa bo cena sčasoma še padla. Po drugi strani pa je Samsung Gear VR s ceno okoli 140 evrov (pri nas) zelo konkurenčen sorodnim izdelkom, omejitev je le to, da je očala mogoče uporabiti le s Samsungovimi telefoni. Upravljalnik je korak v pravo smer, a do prave 3D virtualne izkušnje je še vedno kar daleč, saj manjka spreminjanje virtualnega okolja glede na gibanje telesa. Obe napravi sta torej še vedno zanimivi večinoma le za tehnološke zanesenjake.

Vladimir Milovanović