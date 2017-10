Na testu: Vrnitev na trg - Nokia 3 in 5

Nekaj za vsakega

9. oktober 2017 ob 06:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po nekaj leth odsotnosti se je Nokia vrnila na trg mobilne telefonije. Najprej so ponudili nekaj nostalgičnega (model 3310), sedaj pa kar celo serijo pametnih telefonov, primerno razdeljenih po cenovnih razredih. Poleg modelov 3 in 5, ki sta predstavnika nižjega in srednjega cenovnega razreda, sta tu še modela 6 in 8, ki ponujata nekaj več za seveda višjo ceno.

Čeprav sta modela 3 in 5 malo cenejša, pa imata vseeno nekaj dobrih lastnosti. To še posebej velja za model 5, ki je pravzaprav odličen srednjerazredni mobilni telefon. Ima ravno dovolj dobrih lastnosti, da bo zadovoljen povprečen uporabnik, a hkrati ima nekaj pomanjkljivosti, ki bi lahko ta telefon naredile mnogo boljši in seveda dražji. Oblikovno se celotna serija Nokijinih telefonov drži istih smernic, le zaobljenost se s številko veča. Pripadnost seriji je še najbolj očitna na zadnji strani, kjer je pri vseh enako oblikovan predel z lečo fotoaparata in bliskavico, pod katerim je velik napis Nokia. Ta vložek z lečo fotoaparata je pri modelu 5 morda malo prevelik, saj sta bliskavica in leča preveč vsaksebi, kar je opazno pri fotografiranju v temi.

Dobrodošla lastnost modela 5 je, da je celotno ohišje iz aluminija in zato malo bolj trpežno kot ohišje modela 3, ki je delno iz plastike. Je pa zato model 5 malo težje držati v roki, ker je zadnja stranica kar drseča. Oba modela, 3 in 5, imata praktično enak zaslonLCD in sicer je pri modelu 3 velik 12,7 cm (5 palcev), pri modelu 5 pa 13,21 cm (5,2 palca), oba pa prikažeta sliko razločljivosti 720p. Slika je dovolj ostra, seveda pa zaostaja za visokoresolucijsko sliko malo dražjih modelov pa tudi nekaterih iz istega cenovnega segmenta. Zaslon se dobro obnese tudi pri močni sončni svetlobi. Oba modela imata ločeni reži za kartico SIM (ali dve pri modelu dual-sim) in spominsko kartico microSD. Oba modela imata samo en zvočnik ob spodnjem robu, kar pomeni da ni stereo zvoka.

Čeprav imata modela različne čipe in procesorje različnih zmogljivosti (štirijedrni 1,4 Ghz Cortex A53 pri modelu 3 in osemjedrni 1,4 GHZ Cortex A53 pri modelu 5), pa je delovanje obeh telefonov podobno hitro. Morda zaradi tega, ker imata tudi enako količino delovnega pomnilnika (2 GB). Je pa zato baterija pri modelu 3 občutno podhranjena za kakšno resno delovanje, saj je 2630 mAh komaj dovolj za morda 17 ur razmeroma povprečnega delovanja. Model 5 ima malo večjo baterijo (3000 mAh), ki je ob uporabi telefona, opisani na koncu članka, zdržala 23 ur. Na žalost pri obeh modelih ni podpore za hitro polnjenje baterije, kar je sicer razumljivo pri tem cenovnem razredu, a je vseeno ta tehnologija že kar nekaj časa na trgu, zato bi lahko počasi uvedli hitro polnjenje tudi pri malo cenejših telefonih. Enako velja za vhod microUSB, ki je že zastarela tehnologija v primerjavi z USB-C. n



Čisti Android

Nokia je v preteklosti že imela svoj operacijski sistem oziroma uporabniški vmesnik, ki je imel kar nekaj prvržencev, a po koncu avanture z Microsoftom, so raje prevzeli operacijski sistem Android kot pa da bi ponovno razvijali svoj operacijski sistem. Na srečo so pri svoji novi seriji modelov obdržali praktično nespremenjeno obliko Androida (7.1.1), malo so se le poigrali z barvno shemo in dodali svojo zaščitno barvo - modro. Na telefonih tako ni nobenih posebnih aplikacij, tudi galerija in predvajalnik glasbe sta kar Googlova.

Čeprav ima telefon le en zvočnik, je zvok prav zadovoljiv. Dovolj glasen in zelo jasen tudi pri najvišji glasnosti. Drugače je s slušalkami, saj je zvok prek njih nenavadno tih, čeprav kvaliteta zvoka ne upade zelo. Model 3 ima vgrajen fotoaparat, ki lahko posname fotografije do velikosti 8 MP. Fotografije so sicer razmeroma ostre, a durgače niso nič posebnega. Povsem drugače pa je z modelom 5, ki lahko posname fotografije do velikosti 13MP. Fotografije so res ostre, z malo šuma in zelo dobro barvno uravnotežene. Za razliko od recimo Samsungovih modelov, kjer so barve poudarjene, so le-te pri Nokiji 5 mnogo bolj umirjene in bolj realistične. Morda je le dinamični razpon malo premajhen, kar pa se da odpraviti z uporabo nastavitve HDR. Fotografije, posnete v slabših svetlobnih so precej slabše, največ zaradi bliskavice, zaradi katere so barve bližnjih predmetov bolj sprane. Sprednji fotoaparat lahko posname fotografije do velikosti 8 MP, kar je povsem dovolj za lepe sebke. Model 3 lahko posname video razločljivosti 720p pri 30 sličicah na sekundo, model 5 pa video razločljivosti 1080p pri 30 sličicah na sekundo. Videoposnetki v ničemer ne odstopajo od povprečja.

Sklepne misli

Pri Nokiji so dobro premislili, katere lastnosti bodo imeli modeli 3, 5, 6 in 8, ki so trenutno na trgu. Model 3 je vstopni model v svet Nokijinih pametnih telefonov, zato tudi nima nekih hudih lastnosti, toda že model 5 ima kar nekaj dobrih lastnosti, ki za ceno okoli 200 evrov, za kolikor se prodaja pri nas, omogoča razmeroma dobro uporabniško izkušnjo. Je pravi predstavnik srednjega cenovnega razreda, ki bo prav gotovo našel pot v marsikateri žep.

Uporaba modela Nokia 5 na testu:

1 ura brskanja po spletu, pol ure poslušanja glasbe, 1 ura ogledovanja videoposnetkov, 2 uri igranja igric (grafično zahtevne), zajem desetih fotografij najvišje razločljivosti, zajem 2-minutnega videoposnetka najvišje razločljivosti, nekaj krajših klicev in sporočil. Telefon je bil ves čas v omrežju LTE (za klice in sporočila) in z vklopljeno povezavo WiFi (za prenos podatkov).

Čas trajanja baterije na testu: 23 ur

Vladimir Milovanović