Na testu: Asus Zenbook Flip - dober prenosnik, a kot hibrid ne prav uporaben

15. maj 2017 ob 06:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Manjši prenosniki so bili zaradi pojava tablic skoraj na robu izumrtja, a izkazalo se je, da uporabniki vseeno potrebujejo dobro tipkovnico, pa čeprav v manjšem formatu. Tablice ravno zaradi tega nekaj let niso mogle resno konkurirati prenosnikom. Dokler niso začeli izdelovati tablic z dodano tipkovnico oziroma manjše prenosnike, ki jih lahko uporabljamo kot tablice.

Asus je že dolgo eden izmed največjih izdelovalcev prenosnih računalnikov, hkrati pa se njihovi inženirji trudijo ponuditi tudi nišne izdelke, kot so hibridi med prenosnimi računalniki in tablicami. Model Zenbook Flip je ravno takšen izdelek, ki naj bi ponudil najboljše z obeh tehnoloških platform. In res, ob prvem pogledu bi znal Zenbook Flip UX360UA biti dober primerek. Če je le možno, pri Asusu dajo na trg veliko različic enega prenosnika in tudi tokrat je tako. Zenbook Flip UX360 obstaja v vsaj devetih različicah, ki se ločijo po zmogljivosti procesorja, vgrajenem in delovnem pomnilniku ter razločljivostjo zaslona. Na testu smo imeli različico s procesorjem Intel Core i5 6200 ter 8 GB RAM-a.

Oblikovno gre za enega lepših malih prenosnikov z ohišjem v zanimivi rožnato zlati barvi (obstaja še kvarčno siva različica) in lepo zaobljenimi vogali. Tudi debelina ter teža naprave sta primerni za prenašanje in delo v naročju, kar je osnovna funkcija prenosnih računalnikov. Tečaji so obarvani v nekakšno bakreno barvo in so prav lepo gibljivi, saj je skoraj možno dvigniti zgornji del prenosnika samo z eno roko.

Kot ime pove, je možno povsem obrniti zaslon na drugo stran, tako da je tipkovnica pod njim in na ta način dobimo tablico. Kakovost izdelave ohišja in tipkovnice je na visoki ravni. Samo ohišje je precej trpežno in se ne ukrivi zlahka. Tipkovnica je zelo dobra, odzivna, tipke so ravno prav velike in izbočene, brez tipk za številke ob strani. Tipkovnica daje občutek, da bo zdržala nekaj let uporabe brez poškodb. Sledilna ploščica pod tipkovnico je tudi primerne velikosti in dobro odzivna. Le tipki ob spodnjem delu sta nevidni, a na srečo dobro slišni ob pritisku nanje. Morda sta tudi malo preveč mehki.

Izjemna baterija

LED zaslon velikosti 33,78 cm (13,3 palca) prikaže sliko razločljivosti 1920x1080 slikovnih točk. Glede na velikost zaslona je slika dovolj svetla, ostra in enakomerna v vseh vogalih. Barvni prikaz je lepo usklajen. Po drugi strani pa je zaslon pri uporabi zunaj skoraj neuporaben zaradi močnega bleščanja. Pri uporabi prenosnika kot tablice je zaslon zelo odziven.

Vgrajen procesor zadostuje za običajno uporabo, le pri zahtevnejših grafičnih programih zna biti malo podhranjen, saj tudi integrirana grafična kartica Intel HD graphics 520 skupaj z 8 GB RAM-a malo peša pri obdelavi 3D podob. A kot rečeno, za povprečnega uporabnika je prenosnik zelo hiter in odziven. Hlajenje tudi ob zahtevnejši uporabi ni glasno. Kot se spodobi za resen prenosnik, ima tudi UX360UA številne vhode za povezavo z drugimi napravami ali karticami. Ob strani prenosnika so dva vhoda USB 3.0, vhod HDMI, vhod za slušalke 3,5 mm, čitalnik kartic SD in celo vhod USB-C za povezavo z novejšimi mobilnimi telefoni.

Velika odlika tega hibridnega malega prenosnika je baterija, ki je na testu ob vklopljeni povezavi WiFi, srednji osvetljenosti zaslona in povprečni uporabi zdržala več kot 9 ur. Ob (predvsem grafično) zahtevni uporabi ter maksimalni osvetlitvi se delovni čas zmanjša na vsega 3 ure. Kar je za ta razred izjemno.

Tablica za močne

Zenbook Flip UX360UA se dobro obnese kot mali prenosnik, a ne tako dobro kot tablica. Čeprav je operacijski sistem Windows 10, ki je naložen na računalniku, optimiziran za uporabo na tablicah, pa je vseeno uporabniška izkušnja bolj omejena. Za kakšno resno delo v operacijskem sistemu Windows tablica pač ni primerna, bolj za brskanje po spletu, ogledovanje filmov ali igranje (preprostejših) iger. Prav tako je zaradi bleščečega zaslona uporaba zunaj praktično nesmiselna. Sistem obračanja zaslona za 360 stopinj je dobro izpeljan, a se na ta način lahko poškoduje tipkovnica, ki je izpostavljena udarcem. Mali prenosnik je težek le 1,3 kg, a je tudi to včasih preveč za prenašanje dlje časa v eni roki.

Sklepne misli

Asus Zenbook Flip UX360UA je pravzaprav zelo dober mali prenosnik, ki navduši z dolgoživostjo baterije, lepim in trpežnim ohišjem ter spodobnim delovanjem. Toda kot hibrid, ki je lahko tudi tablica, pa ni kdove kako uporaben. Pri nas ga je možno dobiti za nekaj več kot 1000 evrov, toda za manj denarja je možno dobiti celo zmogljivejše male prenosnike, a brez tablične uporabe.

Vladimir Milovanović