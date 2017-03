Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Novoustvarjeno stanje je v bistvu faza materije. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Oblikovali novo obliko materije – časovni kristal

Možnosti uporabe še niso znane

9. marec 2017 ob 19:25

Znanstvenikom več ameriških univerz je uspelo ustvariti novo obliko materije, ki so jo poimenovali časovni kristal, saj se njegova struktura ne ponavlja v prostoru, ampak v času.

Atomi v časovnih kristalih se nikoli ne ustalijo v toplotno ravnovesje, se pravi v stanje, kjer imajo vsi atomi enako količino toplote, poroča portal ScienceDaily. Gre za povsem novo, obširno vrsto materije, imenovano neravnovesne faze, in znanstveniki si že navdušeno manejo roke pred njenim raziskovanjem.



V poskusu je 10 ionov iterbija lebdelo v električnem polju. Atome so nato obstreljevali z laserskimi pulzi, zaradi česar so se obrnili, to pa so v rednih presledkih nadaljevali, tako da so se atomi začeli obračati v vzorcu, je pojasnil Andrew Potter s teksaške univerze, ki je sodeloval v poskusu. A kar je zanimivo pri tem, je, da so se atomi obračali po vzorcu le s polovično hitrostjo obstreljevanja z laserjem, to nenavadno kvantno obnašanje pa je raziskovalcem potrdilo, da gre res za časovne kristale.



Ker gre za povsem novo raziskovalno področje materije, mogoča področja uporabe še niso poznana, bi pa tovrstni kristali lahko služili pri prenašanju informacij v kvantnih računalnikih.

