Pahor sprejel nobelovca slovenskega rodu Duncana Haldana

Sprejem pri predsedniku republike

20. marec 2018 ob 20:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je sprejel Nobelovega nagrajenca na področju fizike v letu 2016 Duncana Haldana, sina zdravnika britanske vojske in Slovenke Ljudmile Renko.

Nobelovcu slovenskih korenin Duncanu Haldaneu je predsednik Borut Pahor dejal, da njegov obisk razume kot navdih vsem, ki se ukvarjajo z znanostjo in s svojim delom odkrivajo zadnje skrivnosti, so sporočili iz urada predsednika republike.

"Vaši dosežki govorijo sami zase in sprožajo navdušenje pri ljudeh, ki želijo hoditi po vaši poti. Morda je med našimi mladimi znanstveniki prihodnji nobelovec in mu bo tudi vaš obisk dal navdih, da lahko seže po zvezdah," je dejal Pahor.

Haldane je v začetku marca dobil tudi nagrado ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF.

Na sprejem je Pahor povabil tudi direktorja Instituta Jožefa Stefana Jadrana Lenarčiča, fizika Dragana Mihailovića in Primoža Ziherla, ki mu je Društvo Mlada akademija pred dnevi podelilo naziv mentor leta 2017.

Haldane je leta 2016 skupaj z raziskovalcema Davidom J. Thoulessom in Michaelom Kosterlitzem prejel Nobelovo nagrado za fiziko, in sicer za teoretske raziskave stanja snovi.

Rodil se je leta 1951 v Londonu kot sin zdravnika britanske vojske in Slovenke Ljudmile Renko. Njegovi starši so se spoznali na avstrijskem Koroškem, kjer je bil oče vojaški zdravnik. Po poroki se je Renkova z možem preselila v Anglijo, kjer je družina odtlej živela. Otroštvo in mladost je preživel v Angliji, po koncu študija pa je znanstveno pot nadaljeval v Franciji in nato ZDA, kjer je zdaj profesor fizike na univerzi Princeton.

Al. Ma.