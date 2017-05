Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Matematika dopušča potovanje skozi čas. Dejanska izvedba je bolj pod vprašajem. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Potovanje skozi čas je mogoče, pravijo številke

Avtor raziskave dvomi o možnosti časovnega stroja

4. maj 2017 ob 22:17

Matematik in fizik na univerzi Britanske Kolumbije Ben Tippett je po premlevanju številk ugotovil, da njegov model na ravni matematike omogoča potovanje skozi čas.



"Ljudje na potovanje skozi čas gledajo kot na izmišljotino. In mislimo, da to ni možno, ker tega dejansko ne počnemo. Toda matematično je možno," je po poročanju portala ScienceDaily dejal Tippett, ki preučuje Einsteinovo teorijo relativnosti in črne luknje.

Po njegovem mnenju je ločevanje tridimenzionalnega prostora in četrte dimenzije, časa, napačno in bi si ju morali predstavljati, kot da obstajata istočasno, kjer so različne smeri povezane v obliki kontinuuma prostor-čas. Njegova ukrivljenost je razlog za krožne orbite planetov. Če prostor-čas ne bi bil ukrivljen, potem bi se planeti in zvezde premikali v ravni črti, pravi Tippett.



"Tudi smer časa nakazuje na ukrivljenost. Dokazi namreč kažejo, da se čas upočasni, bliže kot smo črni luknji. Moj model časovnega stroja uporablja ukrivljen prostor-čas, in sicer ga ukrivi v krog in potnike tako popelje nazaj v čas," razloži svoje izračune. Na matematični ravni torej deluje, vendar Tippett močno dvomi, da bo kdorkoli kadarkoli zgradil takšno delujočo napravo.

"Čeprav je matematično izvedljivo, bi za kaj takega potrebovali materiale, ki jim pravimo eksotična materija, s katerimi bi krivili prostor-čas, ti pa še niso bili odkriti," še pojasni.

