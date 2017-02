Prihaja nova različica "neuničljive" Nokie 3310

Vrača se tudi na trg pametnih telefonov

15. februar 2017 ob 07:31

Helsinki - MMC RTV SLO

Sedemnajst let po tem, ko je bila predstavljena Nokia 3310, je finski telefonski velikan napovedal izdelavo prenovljene različico nekoč zelo priljubljenega prenosnega telefona.

HMD Oy Global, ki je pridobilo ekskluzivno licenco za proizvodnjo telefonov pod znamko Nokia, za njim pa stojijo številni nekdanji Nokijini ljudje, načrtuje "ponovno rojstvo" Nokie 3310 konec februarja. Izvirna različica telefona je izšla leta 2000, ko je zamenjala prav tako zelo priljubljeno Nokio 3210. Za zdaj ni znanih podrobnosti o novi različici klasičnega telefona, ki je bil znan po neuničljivosti, izjemno dolgem trajanju baterije in priljubljeni igri Kača.

Nokia je priljubljeni model prenehala izdelovati leta 2005. Po njihovih podatkih so do tedaj prodali kar 126 milijonov telefonov različice 3310, zaradi česar je bil najbolj prodajan telefon na svetu. Po napovedih naj bi bila cena prenovljene različice 59 evrov, kar je precej manj od njene prvotne cene v letu 2000, to je približno 150 evrov. Sprva naj bi bil telefon na voljo le v Evropi in Severni Ameriki, poroča Guardian.

Decembra je finsko podjetje za prvo polovico leta 2017 napovedalo vrnitev na trg pametnih telefonov. Pred kratkim je sicer sporočilo, da je zaradi padanja prihodkov od omrežnih dejavnosti ter stroškov pripojitve francosko-ameriškega tekmeca Alcatel-Lucent, ki ga je kupil lani, končal leto 2016 z 912 milijoni evrov čiste izgube. Leto prej je imel 1,2 milijarde evrov dobička. Za leto 2017 pa pričakujejo boljše rezultate, saj se "razmere na trgu izboljšujejo".

Nokia je v zadnjih nekaj letih šla skozi proces radikalnih sprememb. Leta 2013 je od nemškega Siemensa kupila polovico njegovih omrežnih dejavnosti, leto pozneje pa se je umaknila s trga mobilne telefonije. Leta 2015 je prodala svoj navigacijski sistem Here, lani pa dokončala nakup Alcatel-Lucenta, ki je od svoje ustanovitve leta 2006 samo enkrat imel dobiček na letni ravni, piše STA.

Nokia je bila med letoma 1998 in 2011 največji proizvajalec prenosnih telefonov na svetu, a jo je prehitel južnokorejski tekmec Samsung, potem ko se ni znala pravočasno odzvati na strm vzpon pametnih telefonskih aparatov.

T. J.