Rakave celice napadli z gensko spremenjenimi virusi

Izsledki so obetavni

17. marec 2017 ob 19:18

Barcelona - MMC RTV SLO

Skupina španskih znanstvenikov je razvila nov pristop za spopad z rakavimi celicami. Gensko so spremenili viruse, ki prepoznavajo zdrave in rakave celice in napadejo predvsem slednje.



Tradicionalne metode zdravljenja raka imajo veliko stranskih učinkov, saj so zelo neselektivne, zato raziskovalci poskušajo najti terapije s čim bolj ciljnim učinkovanjem, poroča portal ScienceDaily. V raziskavi znanstvenikov z inštitutov IDIBAPS in IRB Barcelona so uporabili gensko spremenjene viruse, ki napadejo predvsem rakave celice, medtem ko zdravo tkivo napadejo v omejenem obsegu. Tovrstni poskus sicer ni povsem nov, a v preteklosti je skupaj s sposobnostjo virusov, da uničujejo rakave celice, rasla tudi njihova nevarnost za druge celice.



Omenjena skupina se je tega lotila z inovativnim pristopom: virus so opremili z zmožnostjo zelo specifičnega prepoznavanja tumorskih celic. Tu jim je pomagala beljakovina, imenovana CPEB, ki se različno izraža v malignih in zdravih celicah in ki so jo vstavili v adenoviruse. Gre za družino virusov, ki lahko povzročijo okužbe dihalnega trakta, gastroenteritis … Viruse so vstavili v in vitro model raka trebušne slinavke, ki so ga nato vstavili v laboratorijske miši, kjer so opazovali njegov razvoj.



Izsledki so pokazali, da je bil virus v zdravih celicah utišan oz. je deloval omejeno, v rakavih celicah pa je deloval z nespremenjeno jakostjo oz. se je celo okrepil: v celici se je podvojeval, nato pa pri prehodu membrane celico uničil, kar mu je dalo potencial za uničevanje novih rakavih celic.



Raziskovalci bodo zdaj poskušali najti načine, kako tovrstno terapijo združiti z že obstoječimi metodami v razvoju.

A. Č.