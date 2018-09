Rusija sumi na sabotažo vesoljskega plovila

Puščanje zaznali prejšnji četrtek

5. september 2018 ob 16:24

Moskva - MMC RTV SLO, STA

V Rusiji sumijo, da je bilo puščanje na vesoljskem plovilu Sojuz, priključenem na Mednarodno vesoljsko postajo, posledica namerne sabotaže.

Vodja ruske vesoljske agencije Roscosmos Dmitrij Rogozin je zatrdil, da je bila luknja na Sojuzu narejena z vrtalnikom in zelo verjetno narejena namerno, ni pa jasno, ali je bilo to storjeno še na Zemlji ali v vesolju, poroča Slovenska tiskovna agencija.

Kozmonavti so sicer puščanje uspešno zaustavili, tako da so luknjo zatesnili s trakom. Sojuz je utrpel le manjšo izgubo pritiska, težava pa ni ogrozila življenj kozmonavtov.



Rogozin je opozoril, da so ob luknji našli več poskusov vrtanja in da je to očitno počel nekdo "s tresočo roko".

"Kaj je to - napaka v proizvodnji ali namerno dejanje nekoga? Preverjamo, ali je to nekdo naredil na Zemlji. Ampak obstaja tudi možnost, ki je ne moremo izključiti - načrtno vmešavanje v vesolju," je dejal Rogozin.

Malo po odkritju luknje je sicer Rogozin ocenjeval, da je luknjo najverjetneje povzročil majhen kamen, ki je prestrelil vesoljsko plovilo. A to razlago so zdaj ovrgli, je povedal in dodal, da bodo zadevo temeljito raziskali. Gre tudi za vprašanje časti in dobrega imena, je poudaril.

ISS Leak summary: First thought was MMOD strike. Then NASA released pics. Lots of people: "Hmmm, doesn't look like MMOD". NASA deleted the photos. Top Russian news site RIA NOVOSTI reported - via sources but apparently confirmed by Mr. Rogozin - it was a drill hole. pic.twitter.com/520kHK0TMc — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) 3 September 2018

Al. Ma.