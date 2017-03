Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Z dodajanjem osteopontina so raziskovalci spodbudili krvne matične celice, da so se začele obnašati bolj mladostno. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Si bomo pomlajevali kri in se tako ohranjali zdrave dlje časa?

Ekipa že razvija zdravilo

24. marec 2017 ob 18:54

Ulm - MMC RTV SLO

Raziskovalci z univerze v nemškem Ulmu so odkrili, da lahko matične celice v krvi znova aktivirajo z dodatkom beljakovine, imenovane osteopontin, in tako "pomladijo" kri.



V preteklosti je bilo po poročanju New Scientista že izvedenih nekaj poskusov, v katerih so pokazali, da ima kri iz mlajših organizmov številne dobrodejne učinke in obratno. Tako so npr. v enem izmed poskusov skupaj sešili staro in mlado miš, ki sta si delili krvožilni sistem. Zdravje mlajše se je občutno poslabšalo, zdravje starejše pa izboljšalo.



Terapije s krvjo bi lahko torej delovale tudi pri ljudeh, a se študije trenutno zanašajo na darovalce krvi, kar pa za dolgoročne terapije ni učinkovit mehanizem, saj enostavno ne bi bilo dovolj krvi. Rešitev se kaže v matičnih celicah v krvi. Te prihajajo iz materinskih matičnih celic v kostnem mozgu, nato pa se razvijejo v rdeče in bele krvničke.

Ekipa Hartmuta Geigerja z omenjene univerze pa je ugotovila tudi, da je dejavnost krvnih matičnih celic povezana z beljakovino, imenovano osteopontin. Ko so starejše matične celice pomešali skupaj z omenjeno beljakovino in beljakovinskim aktivatorjem, so se začele obnašati veliko bolj "mladostno", kar pomeni, da so začele proizvajati veliko več belih krvničk, tako kot to počno mlade matične celice.



Po Geigerjevih besedah bi lahko, če bi jim to uspelo prevesti v terapijo, začeli pomlajevati kri. Tako so že začeli razvijati zdravilo, ki vsebuje osteopontin in njegov aktivator ter bo namenjeno spodbujanju imunskega sistema starejših.

A. Č.