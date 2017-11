Twitter za vse uporabnike razširil dolžino tvita na 280 znakov

Kljub temu želijo ohraniti jedrnatost

8. november 2017 ob 08:40

San Francisco - MMC RTV SLO

Twitter je konec septembra le nekaterim uporabnikom dal možnost, da lahko v enem tvitu napišejo dvakrat več znakov - 280, zdaj pa je to novost razširil na vse račune.

Od začetka uporabe leta 2006 je bilo "čivkanje" omejeno na 140 znakov in v nekaterih jezikih naj bi prišlo do problema stiskanja znakov in besed, pri čemer je bilo treba izpustiti določene besede.

Twitter je s preizkušanjem ugotovil, da so uporabniki v uvodu z veseljem zagrabili priložnost za več prostora, pozneje pa so se menda vrnili k ekonomičnosti in le pet odstotkov poskusnih tvitov je bilo daljših od 140 znakov, le dva odstotka pa daljša od 190 znakov.

A kljub temu je vodstvo podjetja prepričano, da bodo ljudje novost kmalu sprejeli: "Septembra smo poskusno razširili omejitev 140 znakov, saj smo želeli, da se čisto vsak človek z vsega konca sveta v enem tvitu lahko izrazi. Obenem pa je naš cilj, da se pri objavah ohrani jedrnatost sporočila, saj je prav to tisto, kar dela Twitter - Twitter," je dejala produktna vodja podjetja Aliza Rosen.

Z novostjo želijo verjetno tudi znova dvigniti število uporabnikov tega družbenega omrežja, ki v zadnjem času ne raste več tako kot v preteklosti. Pri Twitterju so poleg tega prepričani, da se bodo z razširitvijo prostora uporabniki manj časa ukvarjali s popravljanjem in krajšanjem zapisa.

Za azijske jezike novost ni potrebna

Japonski, korejski in kitajski tviti bodo ostali omejeni na 140 znakov, saj se v teh jezikih z enim znakom lahko prenese več informacij.

Kritiki novosti so poudarili, da bi raje pri tvitanju videli kakšne druge novosti, kot na primer možnost urejanja tvita, kronološko časovnico ali boj proti neprimernim objavam, piše Guardian.

Twitter ima po vsem svetu približno 330 milijonov aktivnih uporabnikov mesečno.

A. P. J.