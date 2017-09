Twitter poskusno uvaja dvakrat daljše tvite - 280 znakov

Želijo privabiti nove uporabnike

27. september 2017 ob 10:14

San Francisco - MMC RTV SLO

Twitter je za nekatere uporabnike poskusno uvedel možnost, da lahko v enem tvitu napišejo 280 znakov namesto do zdaj uveljavljenih 140.

S tem želi to priljubljeno družbeno omrežje uporabnikom omogočiti "lažje izražanje", so pojasnili in dodali, da je bila omejitev 140 znakov v eni objavi za mnoge tviteraše močno ovirajoča. Sprememba dolžine znakov bi lahko bila tudi eden izmed načinov, s katerim skuša Twitter ponovno spodbuditi rast števila uporabnikov in privabiti nove, saj to omrežje v zadnjem času ne doživlja več tako velikega razmaha, piše BBC.

"Vsi smo že imeli težave, ko smo skušali vse svoje misli stlačiti v en tvit. Razumemo, da ste mnogi med vami čustveno navezani na 140 znakov, saj ste s to omejitvijo živeli leta. Tudi sami smo navezani na to številko, a ko smo preizkusili omejitev 280 znakov, smo se zaljubili v novost. 280 znakov ima veliko večjo moč kot 140, hkrati pa je sporočilo še vedno kratko," je v blogu na spletni strani Twitterja zapisala predstavnica tega omrežja Aliza Rosen. Dodala je, da novost preizkušajo v več jezikih, razen v japonskem, kitajskem in korejskem, v katerih lahko z enim znakom prenesemo več informacij.

Ustanovitelj Twitterja Jack Dorsey je bil med prvimi, ki je tvitnil sporočilo v 280 znakih. V tvitu je zapisal, da gre za "majhno spremembo, a velik korak za Twitter" in da so omejitev 140 znakov določili na podlagi 160 znakov, kolikor jih je na voljo za SMS-sporočilo.

A. P. J.