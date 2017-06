V Sloveniji razvili sistem za najzmogljivejši avtomobil s kolesnimi električnimi motorji na svetu

Napreden električni pogon

29. junij 2017 ob 08:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovensko podjetje Elaphe Pogonske Tehnologije je na delujočem prototipnem avtomobilu predstavilo visoko zmogljive kolesne motorje za električna vozila.

Visoko tehnološko podjetje iz Ljubljane razvija in dobavlja električne pogonske sisteme za električna vozila, njihov delujoči prototip pa naj bi bil po njihovih podatkih najbolj zmogljiv avtomobil s kolesnimi električnimi motorji na svetu.

Gre za predelni BMW X6 prve generacije, ki ima v kolesa vgrajene 4 električne motorje Elaphe L-type. Le-ti skupaj proizvedejo 440 kilovatov moči (598 KM) ter 6.000 Nm navora. To vozilu, ki tehta 2.390 kilogramov, omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v manj kot 4,9 sekunde, s čimer je najbolj zmogljiv demonstrator kolesne pogonske tehnologije na svetu.

Elaphov pogonski sistem med drugim zagotavlja nižje težišče in idealno razporeditev teže, s čimer lahko velik luksuzni športni terenec v ovinkih ustvari do 1,08 G stranskega pospeška, kar ga postavlja ob bok superšportnim avtomobilom, kot so ferrari 599 GTB fiorano, porsche 911 GT3 RS in mclaren 650 S spider.

Z demonstracijskim testnim vozilom želi Elaphe pokazati praktično vrednost in uporabnost svojega sistema na terenu, s končnim ciljem snovalcem električnih vozil ponuditi visoko zmogljiv, energijsko varčen in kompakten električni pogon, ki je pripravljen na serijsko proizvodnjo in vgradnjo v naslednjo generacijo električnih vozil višjega razreda.

Podjetje trenutno intenzivno vlaga v razvoj in zmogljivosti za proizvodnjo električnih motorjev, pri čemer je v lanskem letu od Evropske komisije prejelo več kot milijon evrov za sofinanciranje komercializacije inovativnega kolesnega motorja.

Martin Macarol