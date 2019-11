V glavnih vlogah igrata Nika Rozman in Sebastian Cavazza. Foto: RTV Slovenija

Nadaljevanka je očitno težko pričakovana in tako je bilo zanimanje za obe projekciji (drevi ob 19.15 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma in v nedeljo ob 17. uri v Kinu Komuna), ki sta skoraj razprodani, že pred začetkom 30. Liffa veliko.

Poleti že v Sarajevu, decembra na TV Slovenija

Sicer pa bo mogoče šestdelno nadaljevanko, ki sta jo režirala Matevž Luzar in Klemen Dvornik, spremljati od 22. decembra na sporedu Televizije Slovenija. Kot je povedal urednik igranega programa na TV Slovenija Jani Virk, je proračun celotne serije znašal 750 tisoč evrov. Prva dva dela ekranizacije Jezera sta se javnosti prvič predstavila poleti na filmskem festivalu v Sarajevu, kjer sta bila deležna toplega sprejema občinstva.

Ekipa Jezera na festivalu v Sarajevu. Foto: Sarajevski filmski festival

Zaplet enega najbolj priljubljenih slovenskih romanov zadnjih let je sledeč: Taras Birsa (Sebastian Cavazza), višji inšpektor za krvne in seksualne delikte, se na poti z novoletne zabave nehote zaplete v preiskavo umora. Pri težavnem in neobičajno krutem primeru umora mlade ženske morata Taras in njegova ekipa na zahtevo nadrejenih v svoje vrste spusti novo sodelavko, nadobudno Tino (Nika Rozman).

Taras, ki se zaradi brutalnega umora kar naenkrat znajde pod žarometi javnosti, v istem obdobju čuti tudi določen pritisk in odtujitev v svojem dolgoletnem zakonu. Prihod mlade policistke, s katero po službeni dolžnosti skupaj preživljata veliko časa, tako s tira vrže tudi njegovo notranje ravnovesje.

"Roman Jezero Tadeja Goloba je sam po sebi zelo filmičen, poln intrigantnih zapletov in zanimivih likov, ki je postavljen v idilično pokrajino Triglavskega narodnega parka,“ je o projektu povedal režiser Matevž Luzar. Foto: LIFFe

Ob Sebastianu Cavazzi in Niki Rozman v stranskih vlogah nastopajo Matej Puc, Gregor Čušin, Nataša Barbara Gračner, Matjaž Tribušon, Vlado Novak, Igor Samobor, Brane Završan, Jana Zupančič in drugi.

Direktor fotografije je Miloš Srdić, scenograf Miha Knific, kostumografka Nadja Bedjanič, oblikovalka maske Eva Uršič, montažerka Ivana Fumić in avtor glasbe Davor Herceg. Poleg Goloba in Luzarja scenarij podpisujeta še Miha Hočevar in Srđan Koljević.